METEO: Instabilitate atmosferică în Moldova: averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 12:04



INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 19 mai, ora 12 – 23 mai, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat, în Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporar cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 mai, ora 08 – 20 mai, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, cu viteze de 50…65 km/h.