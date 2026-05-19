Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » METEO: Instabilitate atmosferică în Moldova: averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină

METEO: Instabilitate atmosferică în Moldova: averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină

METEO: Instabilitate atmosferică în Moldova: averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 12:04


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 19 mai, ora 12 – 23 mai, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat, în Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporar cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 mai, ora 08 – 20 mai, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, cu viteze de 50…65 km/h.

Etichete:
WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai
Prim plan marți, 19 mai 2026, 10:15

WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai

Anotimpurile lui Antonio Vivaldi și celebre piese rock ale anilor ’70 – ’80 se întâlnesc într-un spectacol inedit, în care îi...

WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai
(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări
Prim plan marți, 19 mai 2026, 09:22

(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări

Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași susțin, de astăzi, Evaluarea Națională la clasa a IV-a, organizată în 156 de centre de examen....

(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări
Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina
Prim plan marți, 19 mai 2026, 08:26

Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina

În această dimineață, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din...

Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina
Iași: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, la consumatori din Uricani și Valea Lupului
Prim plan marți, 19 mai 2026, 07:34

Iași: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, la consumatori din Uricani și Valea Lupului

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Iași: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, la consumatori din Uricani și Valea Lupului
Prim plan marți, 19 mai 2026, 07:29

Focarul de Ebola din Congo creşte bilanţul deceselor asociate cu acest virus

Creşte bilanţul deceselor cauzate de virusul Ebola în Republica Democrată Congo. Guvernul congolez a anunţat că 118 oameni au murit, iar...

Focarul de Ebola din Congo creşte bilanţul deceselor asociate cu acest virus
Prim plan luni, 18 mai 2026, 17:51

Dosar penal pentru doi elevi de clasa a opta din Iași, după ce și-au bătut un coleg în pauză

  Incidentul grav a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” din municipiu. În urma unui...

Dosar penal pentru doi elevi de clasa a opta din Iași, după ce și-au bătut un coleg în pauză
Prim plan luni, 18 mai 2026, 16:26

Premieră la Iași: capodopera „Cap de copil” de Constantin Brâncuși, expusă la Palatul Culturii din Iași

O premieră absolută pentru iubitorii de artă din Iași! Începând de astăzi, Palatul Culturii găzduiește celebra sculptură „Cap de...

Premieră la Iași: capodopera „Cap de copil” de Constantin Brâncuși, expusă la Palatul Culturii din Iași
Prim plan luni, 18 mai 2026, 13:10

(AUDIO) Criză de sânge în unitățile medicale din județul Vaslui

Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad face apel la persoanele care doresc să doneze, în contextul în care numărul donatorilor a scăzut, în...

(AUDIO) Criză de sânge în unitățile medicale din județul Vaslui