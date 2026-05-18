Dosar penal pentru doi elevi de clasa a opta din Iași, după ce și-au bătut un coleg în pauză





Incidentul grav a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” din municipiu.

În urma unui conflict spontan, victima a fost trântită la pământ și s-a lovit puternic la cap. Adolescentul a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență la Spitalul „Sfânta Maria”, unde medicii au confirmat gravitatea rănilor.

Comisia de Violență a școlii s-a întrunit deja și a cerut Consiliului Profesoral suspendarea agresorilor și scăderea notei la purtare, după cum a declarat directoarea Silviana Loghin:

Purtătorul de Cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a adăugat că elevii de clasa a VIII-a vor susține examenul de evaluare națională în scurt timp. Pe de altă parte, copilul agresat a susținut astăzi proba vocațională la Seminarul Teologic:

Polițiștii au deschis deja un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Alina- Elena Mocanu:

A consemnat Constantin Mihai.

(FOTO arhiva radioiasi)