Explozie la Botoșani: două persoane au suferit arsuri grave



UPDATE 2:

Cei doi militari răniți astăzi în poligonul de distrugere a muniției din Botoșani sunt internați, stabili hemodinamic, la Spitalul Județean de Urgență Botoșani și urmează să fie transferați cu o aeronavă aparținând Forțelor Aeriene Române la Spitalul Militar „Regina Astrid”, din Bruxelles, Belgia.

Medicul Simona Ghiorghiu:

Caporal clasa I Dan Florin Daniliuc, în vârstă de 36 de ani, este angajat în cadrul Ministerului Apărării Naționale din anul 2009.

Fruntaș Andrei Anton, în vârstă de 31 de ani, este intubat și ventilat mecanic. Militarul activează în cadrul Ministerului Apărării Naționale din anul 2023.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale este în permanentă legătură cu echipa medicală și urmărește îndeaproape starea de sănătate a celor doi militari.

UPDATE: Cei doi militari cu vârste de 31 și 36 de ani vor fi transferați la Spitalul Militar din Bruxelles, potrivit corespondentei nostre, Gina Poenaru.

Potrivit medicilor, aceștia au aursuri grave, unul pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar celălalt pe 40%.

Incendiul este localizat și se intervine pentru stingerea acestuia.

Două persoane au suferit arsuri în urma unei explozii care s-a produs astăzi, la o unitate militară din municipiul Botoşani.

Explozia a avut loc într-un poligon de distrugere a muniţiei şi a fost urmată de un incendiu.

La faţa locului, s-au deplasat trei autospeciale de stingere și trei ambulanţe, dar a fost solicitat și sprijinul echipajelor CBRN, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Are detalii, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani, Dorina Lupu:

A consemnat Gina Poenaru.

