Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 11:49

Peste 2.000 de copii vor participa, sâmbătă, 30 mai, la ce-a de-a IX-a ediţie a evenimentului ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Asociaţia ‘Filantropia Ortodoxă’ a Episcopiei Huşilor, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului.

Copiii, însoţiţi de preoţii parohi din întreg judeţul se vor aduna în curtea Catedralei Episcopale din Huşi, unde vor lua parte la o slujbă oficiată de episcopul Ignatie, după care vor participa alături de voluntari ai asociaţiei la activităţi distractiv-educative.

‘Ediţia din acest an este intitulată ‘Credinţă şi tradiţie prin ochii copiilor’. Ne pregătim pentru a primi peste 2000 de copii, cu o situaţie financiară modestă, selectaţi din cadrul mai multor parohii din cuprinsul Episcopiei Huşilor, la care se vor adăuga beneficiarii centrelor de zi ale asociaţiei, precum şi toţi micuţii din Huşi, pentru o zi plină de zâmbete, jocuri şi surprize’, au transmis reprezentanţii Episcopiei Huşilor.

Vor fi organizate ateliere de pictură, muzică şi şah, iar copii se vor bucura de tobogane, baloane, carusel, întâlniri cu personaje din desenele animate, sesiuni de face-painting şi alte surprize pregătite de organizatori. (Agerpres/ FOTO faccebook Asociaţia ‘Filantropia Ortodoxă’ a Episcopiei Huşilor)