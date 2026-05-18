Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 12:15

Turneul Național „Flautul Fermecat” ajunge la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău în data de 22 mai 2026, de la ora 17.00, într-un eveniment special dedicat memoriei lui Dorel Baicu.

Un spectacol care jonglează cu momente de reverie și trăiri intense susținut de flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, alături de partenerii săi din Trio Brio – violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ristea Ciucu –, artiști care propun o explorare a tangoului dincolo de formulele consacrate, într-o construcție care privilegiază expresia, detaliul și coerența muzicală.

Sunt reunite lucrări cunoscute precum La Cumparsita, Historia de un amor, Zaraza, alături de tangouri românești din perioada interbelică, readuse în circulație prin aranjamente semnate de compozitorul Ioan Dobrinescu. Acestea aduc împreună rigoarea scriiturii clasice și libertatea stilului de cabaret, fără a estompa identitatea fiecărui registru.

Tangoul are o forță aparte: e muzica sincerității și a emoțiilor nerostite. Este un repertoriu care cere asumare și atenție la fiecare frază, pentru că fiecare piesă spune o poveste recognoscibilă”, spune Ion Bogdan Ștefănescu.

Ion Bogdan Ștefănescu, protagonist al Turneului Național Flautul Fermecat inițiat în 2012, este solist al Filarmonicii „George Enescu” și profesor la Universitatea Națională de Muzică București. Cariera sa impresionantă include peste o mie de recitaluri și concerte clasice, participări la zeci de festivaluri internaționale, crearea unor ansambluri inedite – Flaut Power și Barock Orchestra – precum și colaborări cu muzicieni din cele mai variate genuri muzicale: Johnny Răducanu, Mircea Tiberian, Mike Godoroja, Berti Barbera, Nicu Patoi, Grigore Leșe sau celebra formație Iris.

Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții naționale și internaționale, fiind și membru al European Academy of Sciences and Arts din Salzburg și al Uniunii Scriitorilor din România.

Ion Bogdan Ștefănescu cântă la un flaut Muramatsu 18K.

Clementina Ciucu Ristea este o apreciată pianistă română, cu o bogată activitate artistică și pedagogică, ocupând poziția de conferențiar universitar la Universitatea Națională de Muzică din București. A urmat cursuri de perfecționare în Italia și a fost bursieră la Instituto Musicale „Arnaldo Benvenuti”, unde a studiat cu Bruno Mezzena.

Aparițiile sale scenice sunt dintre cele mai variate, atât în cadrul a nenumărate recitaluri până în ipostaza de pianist acompaniator oficial la competiții internaționale importante, precum Concursul Internațional „George Enescu”, Jeunesses Musicales, Concursul Internațional „Remember Enescu” sau Concertino Praga.

De asemenea, este invitată ca pianist acompaniator oficial în cadrul cursurilor de măiestrie care se desfășoară la Bușteni (participând din 2008 până în prezent) și la Biertan (la care a luat parte din 2019 până în prezent).

Mircea Marian, violoncelist, muzician cu o carieră artistică bogată, este solist instrumentist al Orchestrei de Cameră Radio a Societății Române de Radiodifuziune. De asemenea, este membru al mai multor ansambluri, alături de care a evoluat pe scene din România și din străinătate: Duo Serafim (alături de violoncelistul Ștefan Cazacu), PlaCello (împreună cu Răzvan Suma, Ella Bokor, Ștefan Cazacu), Trio Larson (alături de Andreea Greluș și Cătălina Bordeanu), Violoncellissimo (ansamblu coordonat de Marin Cazacu) și Profil (sub conducere muzicală a compozitorului Dan Dediu).

Mircea Marian a susținut concerte, în calitate de solist, alături de orchestre ca Filarmonica din Gera – Germania, Orchestra Universității din Graz – Austria, Orchestra Națională Radio și Orchestra de Cameră Radio – București, Orchestra Română de Tineret, Filarmonica din Arad, Filarmonica din Botoșani, Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, Orchestra de Cameră Focșani, Filarmonica Muntenia din Târgoviște, Filarmonica Oltenia din Craiova. A colaborat, de asemenea, cu Filarmonica George Enescu, Ansamblul Archaeus, Camerata Regală și Orchestra Metropolitană București.

Din dorința de a transmite mai departe experiența sa artistică, Mircea Marian se dedică în ultimii ani și activității pedagogice, predând la Universitatea Națională de Muzică din București (catedra de muzică de cameră) și la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti.

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio este un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.

 

Biletele se găsesc la Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău.

Etichete:
(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților
Prim plan luni, 18 mai 2026, 12:40

(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților

Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților. 10% dintre copiii născuți la Maternitatea...

(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților
Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară
Prim plan luni, 18 mai 2026, 11:54

Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară

Producători din Vaslui şi din mai multe judeţe ale ţării, alături de instituţii publice, vor participa, în perioada 21-24 mai, la cea de-a...

Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară
Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor
Prim plan luni, 18 mai 2026, 11:49

Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor

Peste 2.000 de copii vor participa, sâmbătă, 30 mai, la ce-a de-a IX-a ediţie a evenimentului ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de...

Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor
Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia
Prim plan luni, 18 mai 2026, 11:40

Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se alătură și în acest an evenimentului internațional „Noaptea Europeană a Muzeelor”,...

Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:30

Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate

Săptămâna aceasta este una foarte plină pentru echipa artistică a Teatrului Luceafărul Iași. Spectacole la sediu pentru public școlar și...

Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:21

La Palatul Cotroceni urmează să înceapă consultările oficiale pentru desemnarea noului premier

UPDATE, ora 9:00 – La Palatul Cotroceni încep la această oră consultările oficiale pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni...

La Palatul Cotroceni urmează să înceapă consultările oficiale pentru desemnarea noului premier
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:20

Casa Balș Iași: Recital de muzică și poezie. Audiții semnate de Preotul Vasile- Ovidiu Ungureanu

În ziua de luni, 18 mai, 2026, începând cu ora 19.00, în Sala Eduard Caudella din Casa Balș va avea loc un recital de excepție: CANOANELE...

Casa Balș Iași: Recital de muzică și poezie. Audiții semnate de Preotul Vasile- Ovidiu Ungureanu
Prim plan luni, 18 mai 2026, 09:15

Proiect de lege: Apicultorii vor putea primi 12 euro pentru fiecare familie de albine

Apicultorii ar putea primi de la stat 12 euro pentru fiecare familie de albine, potrivit unui proiect de lege care aşteaptă vot decizional în...

Proiect de lege: Apicultorii vor putea primi 12 euro pentru fiecare familie de albine