Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților

(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților

(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 12:40

Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților.

10% dintre copiii născuți la Maternitatea Botoșani au malformații grave, care – de cele mai multe ori – se dezvoltă din primele luni de sarcină, fiind cauzate de factori genetici, infecțioși sau chiar de mediu.

În acest context, specialiștii avertizează că analizele specifice, efectuate în timpul sarcinii, sunt esențiale.

Totodată, medicii atrag atenția că, în România, există puține centre care pot opera copii cu astfel de probleme de sănătate, iar procesul pentru a realiza acest lucru în străinătate este unul laborios.

Șeful Secției de Neonatologie din cadrul Maternității Botoșani, doctor Carmen Zavoloteanu: Din totalul nașterilor, 10% sunt malformații congenitale cardiace și de altă natură. Sunt un proces foarte mare. În ultimul timp aveam foarte multe cazuri grave, cel puțin până acum, în primele patru luni, am avut două hipoplazii de cord stâng, care este cea mai severă malformație cardiacă, în care tratamentul este strict în străinătate și necesită un șir lung de intervenții, pentru ca copilul să ducă o viață seminormală. Am avut transpoziție de vase severă, asta vorbim de malformațiile grave, și malformații ușoare care trebuie urmărite în timp. În marea lor majoritate sunt mai puțin diagnosticate antenatal și asta este problema principală cu care ne confruntăm la naștere, pentru că durează foarte mult până putem să stabilim o conduită terapeutică, până când avem un diagnostic. Pentru noi este o provocare care trebuie făcută din primul minut de viață, dar nu putem pune diagnosticul din primul minut de viață. De exemplu, un copil cu o malformație cardiacă gravă va avea la început, în primele secunde din viață, fie va respira mai greu, fie nu va respira, fie va avea nevoie de resuscitare, fie va avea nevoie de ventilație mecanică și atunci fiecare secundă în care avem diagnosticul și în care știm înainte o malformație, o preîntâmpinăm, putem acționa cât mai rapid pentru copil.

La Maternitatea Botoșani s-au născut, anul trecut, aproximativ două mii de copii, iar majoritatea malformațiilor congenitale au apărut în cazul mamelor din mediul rural, care – din lipsă de fonduri și acces la servicii medicale – nu au urmărit evoluția sarcinii. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)

Etichete:
Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău
Prim plan luni, 18 mai 2026, 12:15

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău

Turneul Național „Flautul Fermecat” ajunge la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău în data de 22 mai 2026, de la ora 17.00,...

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău
Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară
Prim plan luni, 18 mai 2026, 11:54

Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară

Producători din Vaslui şi din mai multe judeţe ale ţării, alături de instituţii publice, vor participa, în perioada 21-24 mai, la cea de-a...

Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară
Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor
Prim plan luni, 18 mai 2026, 11:49

Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor

Peste 2.000 de copii vor participa, sâmbătă, 30 mai, la ce-a de-a IX-a ediţie a evenimentului ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de...

Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor
Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia
Prim plan luni, 18 mai 2026, 11:40

Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se alătură și în acest an evenimentului internațional „Noaptea Europeană a Muzeelor”,...

Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:30

Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate

Săptămâna aceasta este una foarte plină pentru echipa artistică a Teatrului Luceafărul Iași. Spectacole la sediu pentru public școlar și...

Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:21

La Palatul Cotroceni urmează să înceapă consultările oficiale pentru desemnarea noului premier

UPDATE, ora 9:00 – La Palatul Cotroceni încep la această oră consultările oficiale pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni...

La Palatul Cotroceni urmează să înceapă consultările oficiale pentru desemnarea noului premier
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:20

Casa Balș Iași: Recital de muzică și poezie. Audiții semnate de Preotul Vasile- Ovidiu Ungureanu

În ziua de luni, 18 mai, 2026, începând cu ora 19.00, în Sala Eduard Caudella din Casa Balș va avea loc un recital de excepție: CANOANELE...

Casa Balș Iași: Recital de muzică și poezie. Audiții semnate de Preotul Vasile- Ovidiu Ungureanu
Prim plan luni, 18 mai 2026, 09:15

Proiect de lege: Apicultorii vor putea primi 12 euro pentru fiecare familie de albine

Apicultorii ar putea primi de la stat 12 euro pentru fiecare familie de albine, potrivit unui proiect de lege care aşteaptă vot decizional în...

Proiect de lege: Apicultorii vor putea primi 12 euro pentru fiecare familie de albine