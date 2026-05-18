(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 12:40

Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților.

10% dintre copiii născuți la Maternitatea Botoșani au malformații grave, care – de cele mai multe ori – se dezvoltă din primele luni de sarcină, fiind cauzate de factori genetici, infecțioși sau chiar de mediu.

În acest context, specialiștii avertizează că analizele specifice, efectuate în timpul sarcinii, sunt esențiale.

Totodată, medicii atrag atenția că, în România, există puține centre care pot opera copii cu astfel de probleme de sănătate, iar procesul pentru a realiza acest lucru în străinătate este unul laborios.

Șeful Secției de Neonatologie din cadrul Maternității Botoșani, doctor Carmen Zavoloteanu: Din totalul nașterilor, 10% sunt malformații congenitale cardiace și de altă natură. Sunt un proces foarte mare. În ultimul timp aveam foarte multe cazuri grave, cel puțin până acum, în primele patru luni, am avut două hipoplazii de cord stâng, care este cea mai severă malformație cardiacă, în care tratamentul este strict în străinătate și necesită un șir lung de intervenții, pentru ca copilul să ducă o viață seminormală. Am avut transpoziție de vase severă, asta vorbim de malformațiile grave, și malformații ușoare care trebuie urmărite în timp. În marea lor majoritate sunt mai puțin diagnosticate antenatal și asta este problema principală cu care ne confruntăm la naștere, pentru că durează foarte mult până putem să stabilim o conduită terapeutică, până când avem un diagnostic. Pentru noi este o provocare care trebuie făcută din primul minut de viață, dar nu putem pune diagnosticul din primul minut de viață. De exemplu, un copil cu o malformație cardiacă gravă va avea la început, în primele secunde din viață, fie va respira mai greu, fie nu va respira, fie va avea nevoie de resuscitare, fie va avea nevoie de ventilație mecanică și atunci fiecare secundă în care avem diagnosticul și în care știm înainte o malformație, o preîntâmpinăm, putem acționa cât mai rapid pentru copil.

La Maternitatea Botoșani s-au născut, anul trecut, aproximativ două mii de copii, iar majoritatea malformațiilor congenitale au apărut în cazul mamelor din mediul rural, care – din lipsă de fonduri și acces la servicii medicale – nu au urmărit evoluția sarcinii. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)