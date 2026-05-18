Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 11:54

Producători din Vaslui şi din mai multe judeţe ale ţării, alături de instituţii publice, vor participa, în perioada 21-24 mai, la cea de-a X-a ediţie a Serbării Florilor, organizată de Primăria municipiului Vaslui.

Evenimentul va avea loc în Piaţa Centrului Civic din municipiul Vaslui, unde producătorii de materiale dendrofloricole vor oferi o gamă largă de arbori şi arbuşti decorativi, bulbi, răsaduri şi seminţe de flori, diverse specii deja cultivate în ghivece şi îngrăşăminte.

‘Timp de patru zile, Centrul Civic al municipiului Vaslui va reuni 36 de expozanţi pasionaţi, veniţi să aducă mai aproape de iubitorii naturii flori spectaculoase, arbuşti ornamentali, plante decorative şi inspiraţie pentru orice colţ verde. De zece ediţii, Serbarea Florilor transformă luna mai într-o sărbătoare a naturii şi a comunităţii, iar faptul că mulţi dintre expozanţi ne sunt alături încă de la început dă acestui eveniment valoarea unei frumoase tradiţii’, au transmis reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui.

Ca şi în anii trecuţi, autorităţile vor planta la finalul evenimentului flori şi arbuşti de la ediţia curentă într-un spaţiu din curtea Primăriei Vaslui, unde s-a format deja un mic parc. (Agerpres/ FOTO Facebook Primăria Vaslui)