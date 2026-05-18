Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 11:54

Producători din Vaslui şi din mai multe judeţe ale ţării, alături de instituţii publice, vor participa, în perioada 21-24 mai, la cea de-a X-a ediţie a Serbării Florilor, organizată de Primăria municipiului Vaslui.

Evenimentul va avea loc în Piaţa Centrului Civic din municipiul Vaslui, unde producătorii de materiale dendrofloricole vor oferi o gamă largă de arbori şi arbuşti decorativi, bulbi, răsaduri şi seminţe de flori, diverse specii deja cultivate în ghivece şi îngrăşăminte.

‘Timp de patru zile, Centrul Civic al municipiului Vaslui va reuni 36 de expozanţi pasionaţi, veniţi să aducă mai aproape de iubitorii naturii flori spectaculoase, arbuşti ornamentali, plante decorative şi inspiraţie pentru orice colţ verde. De zece ediţii, Serbarea Florilor transformă luna mai într-o sărbătoare a naturii şi a comunităţii, iar faptul că mulţi dintre expozanţi ne sunt alături încă de la început dă acestui eveniment valoarea unei frumoase tradiţii’, au transmis reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui.

Ca şi în anii trecuţi, autorităţile vor planta la finalul evenimentului flori şi arbuşti de la ediţia curentă într-un spaţiu din curtea Primăriei Vaslui, unde s-a format deja un mic parc. (Agerpres/ FOTO Facebook Primăria Vaslui)

Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților. 10% dintre copiii născuți la Maternitatea...

Turneul Național „Flautul Fermecat” ajunge la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău în data de 22 mai 2026, de la ora 17.00,...

Peste 2.000 de copii vor participa, sâmbătă, 30 mai, la ce-a de-a IX-a ediţie a evenimentului ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se alătură și în acest an evenimentului internațional „Noaptea Europeană a Muzeelor”,...

Săptămâna aceasta este una foarte plină pentru echipa artistică a Teatrului Luceafărul Iași. Spectacole la sediu pentru public școlar și...

UPDATE, ora 9:00 – La Palatul Cotroceni încep la această oră consultările oficiale pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni...

În ziua de luni, 18 mai, 2026, începând cu ora 19.00, în Sala Eduard Caudella din Casa Balș va avea loc un recital de excepție: CANOANELE...

Apicultorii ar putea primi de la stat 12 euro pentru fiecare familie de albine, potrivit unui proiect de lege care aşteaptă vot decizional în...

