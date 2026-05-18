Salvați Copiii România lansează Apel pentru viață, pentru reabilitarea și dotarea Secției de Terapie Intensivă Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 12:45

Botoșani 18 mai 2026: Principalul centru de îngrijire pediatrică din Botoșani, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati”, a solicitat sprijinul pentru consolidarea și dotarea cu aparatură medicală a Secției de Terapie Intensivă Pediatrie, unde unele echipamente au 20 de ani vechime și au trecut prin multiple reparații, ajungând la finalul duratei lor tehnologice de utilizare. În acest sens, sunt necesare intervenții esențiale la nivelul infrastructurii de bază, precum evaluarea și reabilitarea circuitului electric din secție, asigurarea unui sistem eficient de climatizare prin instalarea de aparate de aer condiționat, precum și înlocuirea rampelor și a circuitelor de distribuție a gazelor medicinale. Totodată, dotarea cu o stație de aer comprimat medical și sistem de vacuum medical reprezintă o prioritate pentru susținerea actului medical în condiții de siguranță. Anual, peste 1.000 de copii ajung la Secția de Terapie Intensivă Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani, iar aproximativ 15% dintre aceștia au vârsta sub 3 ani. Sunt copii care ajung în stare critică, după accidente grave sau afecțiuni severe, iar pentru mulți dintre ei fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Organizația Salvați Copiii România lansează astfel un apel la solidaritate pentru susținerea modernizării infrastructurii medicale dedicate copiilor din județul Botoșani.

„În fiecare zi, în secția de Terapie Intensivă Pediatrică, echipa medicală luptă pentru viața copiilor care ajung în stare critică. Avem profesioniști dedicați și pregătiți să intervină în orice moment, însă calitatea actului medical depinde în mod direct de accesul la echipamente moderne și performante. Niciun copil nu ar trebui să aibă șanse diferite la tratament în funcție de locul în care s-a născut. Pentru copiii din Botoșani, investițiile în aparatură medicală nu înseamnă doar dotare tehnologică, ci șansa reală la viață, la sănătate și la un viitor”, declară Alexandru Carp, medic specialist ATI.



Județul Botoșani se află în topul negativ al mortalității infantile, cu o rată de 9.80 la mia de copii născuți vii; prin comparație, municipiul București are o rată de 3.30 la mia de copii născuți vii, la nivelul anului 2024.



„Spitalul din Botoșani este un centru medical esențial pentru întreg județul și de care depind copii ale căror vieți sunt în pericol. Medicii fac față zi de zi atât aparaturii medicale depășite tehnologic, deficitului de resurse umane, precum și durerii părinților care își văd copiii în suferință. Orice întârziere în dotarea și renovarea Secției de Terapie Intensivă Pediatrie periclitează șansa la o îngrijire medicală cât mai promptă și, până la urmă, la viață”, spune Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.



Date despre spital:

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, prin Secția de Pediatrie, reprezintă principalul centru de îngrijire pediatrică pentru întreg județul Botoșani. Este singura unitate medicală din județ care oferă atât servicii de Chirurgie Pediatrică, cât și Terapie Intensivă Pediatrică, devenind locul în care ajung copiii care au nevoie de intervenții chirurgicale și îngrijiri medicale complexe.

Secția de Terapie Intensivă Pediatrică gestionează anual peste 1.000 de internări. Cele mai multe sunt cazuri chirurgicale, însă medicii acordă îngrijiri și copiilor internați inițial în alte secții pediatrice, a căror stare se agravează și necesită monitorizare continuă, suport vital și intervenții specifice terapiei intensive. Aproximativ 15% dintre pacienții internați în ATI Pediatrie au sub 3 ani, un indicator care reflectă gradul ridicat de vulnerabilitate al copiilor tratați aici. Echipa de Terapie Intensivă Pediatrică este formată din 19 medici rezidenți, specialiști și medici primari, dintre care 16 își desfășoară activitatea permanent în secția ATI Pediatrie. Experiența acumulată în gestionarea unor cazuri complexe i-a învățat că, în medicina pediatrică, fiecare minut poate fi decisiv.

Cazul lui M., copila care avea nevoie de aparatură medicală performantă, pentru a fi salvată: O pacientă în vârstă de 5 luni, internată inițial pentru bronșiolită acută, a prezentat o agravare rapidă a stării respiratorii, necesitând transfer în terapie intensivă și ulterior ventilație mecanică invazivă. Evoluția a fost complicată prin instabilitate hemodinamică și suspiciunea unei patologii cardiace asociate, în contextul a două episoade de stop cardiorespirator resuscitate.

În ciuda complexității cazului și a dificultăților tehnice întâlnite în managementul unei paciente atât de mici, echipa medicală a asigurat susținerea continuă a funcțiilor vitale până la identificarea unui loc disponibil într-un centru cu supraspecializare pediatrică. După multiple demersuri realizate către centre din țară, pacienta a fost transferată către un spital de pediatrie, unde a beneficiat de tratament specific și a avut ulterior o evoluție favorabilă, fiind externată la domiciliu.

Cazurile critice care ajung în ATI Pediatrică:

În cadrul secției de ATI Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, medicii gestionează frecvent cazuri complexe și imprevizibile. Printre cele mai întâlnite se numără accidentele severe – traumatisme craniene, hemoragii interne sau șocuri hemoragice provocate de accidente casnice, rutiere ori traumatisme suferite în timpul jocului. În astfel de situații, fiecare minut este esențial, iar intervenția rapidă poate face diferența dintre viață și moarte.

O altă categorie importantă este reprezentată de infecțiile intraabdominale severe, inclusiv forme complicate de apendicită, care necesită intervenții chirurgicale urgente și monitorizare continuă în terapie intensivă.

Tot mai frecvent, medicii tratează și copii cu diabet zaharat de tip 1 sever dezechilibrat, multe cazuri fiind diagnosticate pentru prima dată în momentul apariției comei diabetice, o urgență medicală majoră.

În sezonul rece, infecțiile respiratorii severe cresc semnificativ numărul internărilor în ATI Pediatrică. În cazurile grave, copiii au nevoie de suport ventilator și îngrijire intensivă pentru a depăși perioada critică.

În cadrul spitalului au mai fost realizate modernizări, precum cele din Secția de Chirurgie Pediatrică, unde au fost efectuate o serie de lucrări importante de reabilitare a infrastructurii, prin sponsorizări atrase la nivel local și implicarea comunității. Printre acestea se numără modernizarea grupurilor sanitare și reabilitarea oficiului alimentar. Aceste intervenții confirmă angajamentul echipei medicale de a îmbunătăți constant condițiile de tratament și de a ridica standardele actului medical. În continuare, însă, este nevoie de sprijin financiar pentru dotarea cu aparatură medicală modernă și moddernizare a spitalului.

Unul dintre echipamentele prioritare este sistemul de iluminat chirurgical, unde actuala lampă scialitică, utilizată încă din 2006, trebuie înlocuită cu o sursă modernă LED, capabilă să ofere lumină uniformă, precisă și rece, indispensabilă intervențiilor chirurgicale delicate.

De asemenea, aspiratoarele chirurgicale folosite în prezent, achiziționate în 2011 și reparate în repetate rânduri, necesită înlocuire cu modele noi, performante, care să asigure siguranța manevrelor medicale și desfășurarea intervențiilor fără riscuri suplimentare.

Pentru creșterea gradului de protecție împotriva infecțiilor, spitalul are nevoie și de implementarea tehnologiei de nebulizare Nocospray, un sistem care completează măsurile existente de igienă și contribuie la menținerea unui mediu mai sigur pentru pacienți și personalul medical.

Totodată, există o nevoie reală de consolidare a infrastructurii din Secția ATI Pediatrie, prin modernizarea și înlocuirea unor sisteme și echipamente care, deși au fost întreținute corespunzător, au ajuns la finalul duratei lor tehnologice de utilizare.

În acest sens, sunt necesare intervenții esențiale la nivelul infrastructurii de bază, precum evaluarea și reabilitarea circuitului electric din secție, asigurarea unui sistem eficient de climatizare prin instalarea de aparate de aer condiționat, precum și înlocuirea rampelor și a circuitelor de distribuție a gazelor medicinale. Totodată, dotarea cu o stație de aer comprimat medical și sistem de vacuum medical reprezintă o prioritate pentru susținerea actului medical în condiții de siguranță.

În terapia intensivă pediatrică, fiecare intervenție înseamnă mai mult decât un act medical — înseamnă o luptă pentru timp, pentru resurse și, mai ales, pentru viața unui copil. Tocmai de aceea, investițiile în infrastructură, aparatură și condiții moderne de tratament nu reprezintă doar o nevoie a sistemului medical, ci o responsabilitate față de copiii care ajung aici în cele mai vulnerabile momente ale vieții lor.

Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în maternități, Salvați Copiii România lansează un apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. către o cauză vitală: dotarea cu echipamente medicale a maternităţilor şi spitalelor de pediatrie din România.

Ce face Salvați Copiii România

Începând cu anul 2010, Salvați Copiii România derulează programul „Fiecare Copil Contează”, prin care susține sănătatea mamelor și copiilor prin dotarea unităților medicale cu aparatură de ultimă generație și implementarea unor programe socio-medicale dedicate comunităților vulnerabile.

În cadrul acestui program, organizația a contribuit la renovarea, modernizarea și dotarea a 296 de unități medicale din toate județele țării – secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie, obstetrică-ginecologie și cabinete de medicină de familie – oferind peste 4.100 de echipamente medicale vitale, în urma unor investiții ce depășesc 21 de milioane de euro, având un impact direct asupra a peste 670.000 de beneficiari.

Într-un interval de timp record de doar 9 luni și cu eforturi conjugate, Organizația Salvați Copiii România, alături de susținători, a finalizat în 2025 lucrările ample de reabilitare pentru trei secții vitale ale Maternității Polizu: Secția de Terapie Intensivă, Blocul Operator și Secția Obstetrică-Ginecologie 4. Cele mai complexe intervenții au avut loc pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, în Blocul Operator, Secția ATI și spațiile adiacente, zone care nu mai fuseseră renovate complet de peste 40 de ani. În cadrul investiției totale de 3.600.000 de euro, a fost achiziționat și un generator electric capabil să susțină întreaga activitate a spitalului în caz de avarie, precum și aparatură medicală de ultimă generație.

Contact Salvați Copiii România: Ștefania Mircea, Coordonator program,

stefania.mircea@salvaticopiii.ro , tel. 0745.375.148.

Despre Organizația Salvaţi Copiii:

De 36 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 100 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 4.522.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.