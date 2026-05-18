Premieră la Iași: capodopera „Cap de copil” de Constantin Brâncuși, expusă la Palatul Culturii din Iași

18 mai 2026, 16:26


O premieră absolută pentru iubitorii de artă din Iași!

Începând de astăzi, Palatul Culturii găzduiește celebra sculptură „Cap de copil”, realizată în bronz de Constantin Brâncuși în 1906.

Capodopera, estimată la aproximativ șapte milioane de euro, face parte din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, a declarat directorul Complexului Muzeal Național „Moldova”, Andrei Apreotesei:

 

Evenimentul marchează și o altă premieră locală: inaugurarea noii Săli „Tezaur” a Palatului, a mai spus Andrei Apreotesei:

 

Lucrarea „Cap de copil” este extrem de rară. În întreaga lume mai există doar două versiuni ale acestei sculpturi: una la Centrul „Georges Pompidou” din Paris și una la Muzeul de Artă din Philadelphia, în Statele Unite.

          Ea reprezintă una dintre primele creații ale lui Constantin Brâncuși după ce a părăsit atelierul maestrului Auguste Rodin.

Publicul ieșean are o oportunitate unică în aceste zile. Alături de sculptură, vizitatorii pot admira scrisoarea originală trimisă de Brâncuși iubitei sale, Florence Meyer, dar și un fragment din cilindrul de bronz folosit de artist pentru fixarea faimoasei lucrări „Pasărea în spațiu”.

 

A consemnat Constantin Mihai.

 

Expoziția este deschisă doar până la sfârșitul acestei săptămâni.

 

