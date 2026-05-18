UZPR și ECOTIC susțin dezvoltarea jurnalismului de mediu în România



Într-un context în care temele legate de protecția mediului și economia circulară devin tot mai importante pentru societate, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, împreună cu ECOTIC, organizează Tabăra de Ziariști de Mediu în perioada 8 – 11 iulie 2026, găzduită de Parcul Natural Vânători Neamț – Romsilva.

Organizatorii își propun să contribuie la dezvoltarea jurnalismului de mediu și să abordeze subiecte complexe într-un mod documentat și echilibrat. Inițiativa vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de informare corectă și accesibilă a publicului cu privire la provocările de mediu și tranziția la economia circulară.

Obiectivul acestei tabere este acela de instruire a jurnaliștilor în tematica de mediu, având ca temă „Introducere în economia circulară și protecția mediului”. Programul va include întâlniri cu experți și practicieni din domeniul protecției mediului, ateliere practice, studii de caz și sesiuni interactive menite să dezvolte competențele participanților în documentarea și comunicarea subiectelor de mediu.

Cine poate participa?

Tabăra se adresează jurnaliștilor cu experiență care își doresc să aprofundeze subiectele de mediu și să își dezvolte competențele într-un domeniu aflat în continuă dezvoltare. În același timp, este o oportunitate valoroasă și pentru jurnaliștii dornici să exploreze teme actuale de mediu și să interacționeze cu specialiști din domeniu.

Care vor fi temele abordate?

Educația de mediu în sistemul de învățământ din România.

Economia Circulară

Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității

Dezvoltarea durabilă și planificarea urbană în contextul schimbărilor climatice

Colectarea și reciclarea deșeurilor în România (inclusiv componenta DEEE și DBA).

Bune practici in conștientizarea cetățenilor fata de problematica de mediu

Program 8 – 11 iulie 2026:

8 iulie – check-in

9 – 10 iulie – workshops și activități în aer liber

11 iulie – check-out

Înscrieri:

Jurnaliștii interesați să participe la Tabără se pot înscrie completând formularul disponibil aici până la data de 19 iunie 2026 . Menționăm că locurile sunt limitate.

„Organizăm Tabăra de vară pentru jurnaliști de mediu din dorința de a stimula interesul reprezentaților mass media pentru problematica de mediu. Jurnaliștii vor interacționa cu experți și practicieni și vor afla detalii despre bune practici din domeniul protecției mediului și al economiei circulare.”, declară Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.

„ECOTIC și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România își propun să joace un rol tot mai activ în formarea unei noi generații de ziariști de mediu, capabili să abordeze subiecte de larg interes privind acest domeniu de maximă importanță.”, declară Emil Stanciu, Vicepreședinte UZPR.

Despre ECOTIC – ECOTIC este prima organizație de transfer de responsabilitate (OTR) din România, dedicată gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Prin programe naționale de colectare, educație și conștientizare, ECOTIC promovează comportamente responsabile față de mediu și sprijină tranziția către economia circulară.

Despre UZPR – Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) reunește jurnaliști din țară și din diaspora, având ca scop promovarea jurnalismului de calitate și sprijinirea intereselor profesionale ale membrilor săi.