Săptămâna viitoare debutează cu noi discuții pe tema desemnării unui premier

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:45

Toate partidele parlamentare sunt invitate oficial săptămâna viitoare, luni, la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, exclude o majoritate alături de AUR sau un nou mandat de premier pentru Ilie Bolojan și nici nu va susține un guvern minoritar PNL-UDMR.

La rândul său, premierul demis, președintele PNL Ilie Bolojan, a amintit azi că partidul său a stabilit principalele aspecte de la care va porni în discuțiile de la Cotroceni.

„Prima este că nu vom mai fi într-o coaliție cu PSD. A doua, că în condițiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție. Celelalte aspecte legate de posibilitățile de a avea un guvern sunt de discutat. Vom vedea care sunt discuțiile după această rundă, care sunt propunerile care se vor degaja, cu ce perspectivă va veni președintele României”, a explicat Ilie Bolojan.

De la Cluj-Napoca, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis din nou astăzi că cea mai bună opțiune ar fi refacerea fostei coaliții de guvernare, deși recunoaște că șansele pentru acest lucru par din ce în ce mai mici.

El spune că obiectivul rămâne formarea unui guvern care să pună țara în ordine, dar nu exclude nici varianta ca UDMR să intre în opoziție.

Mandatul pe care îl va prezenta la Cotroceni este flexibil, spune Kelemen Hunor.

„Un mandat flexibil, în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL. Asta este prima opțiune. Şi până când nu încercăm această opțiune, nu încercăm realcătuirea coaliției, sigur, nu ar trebui să mergem mai departe. Orice altă variantă înseamnă și mai multă instabilitate, și mai multă criză”, spune Kelemen Hunor. Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro