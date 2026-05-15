Memorandum pentru măriri salariale şi alte măsuri pentru 47 de operatori economici ai autorităţilor locale, aprobat de Guvern

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 06:18

Guvernul a aprobat joi, printr-un memorandum, pentru 47 de operatori economici, unele măsuri privind creşterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, precum şi creşterea numărului de personal şi a cheltuielilor de natură salarială aferente, ca urmare a dezvoltării activităţii acestora.

Potrivit unui comunicat al Executivului, cei 47 de operatori economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice locale din 22 de judeţe îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: apă-canal (29 de companii), salubritate (4 companii), transport (10 companii), la care se adaugă un parc industrial, două aeroporturi (Cluj şi Iaşi) şi Baza de tratament Ocna Mureş.

Prin măsurile luate se asigură personalul necesar pentru continuarea activităţii şi a serviciilor publice.

‘Impactul măsurilor luate este de 168,7 milioane lei, respectiv:83,1 milioane lei reprezintă majorări salariale în limita maximă a indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2026 (43 operatori, 49,3% din total); 66,4 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente celor 1.241 de posturi vacante care vor fi ocupate (33 operatori, 39,4% din total); 18,3 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente posturilor nou-înfiinţate (11,2% din total) în cuantum de 376’, se arată în comunicat.

Cheltuielile aferente măsurilor propuse urmează să fie reflectate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, în condiţiile legii, cu respectarea cadrului aplicabil privind disciplina financiară şi guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precizează sursa citată.