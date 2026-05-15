Iaşi: Salmonella şi stafilococ auriu, descoperite de DSP în ancheta privind focarul de toxiinfecţie de la o nuntă

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 06:42

Rezultatele preliminare ale analizelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică Iași, în cazul focarului de toxiinfecție alimentară, izbucnit după o nuntă organizată la un hotel din municipiul reședință, au confirmat prezenţa bacteriei Salmonella – la pacienţi – şi a stafilococului auriu, la angajaţi.

Totodată, probele recoltate în cadrul anchetei epidemiologice – inclusiv cele de alimente, apă şi sanitaţie – sunt încă în lucru, iar rezultatele complete vor fi anunţate la începutul săptămânii viitoare.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iași, Marius Voicescu: ”Spitalul de Boli Infecțioase a transmis rezultatele coproculturilor pentru primii trei pacienți internați cu rezultat pozitiv pentru Salmonella. De asemenea, s-au emis rezultatele pentru cele șase probe de exudate nazale de la personalul angajat cu patru rezultate negative și două rezultate pozitive. Următoarele vor fi anunțate undeva la începutul săptămânii viitoare. Putem menționa și măsurile întreprinse de Direcția de Sănătate Publică până la momentul actual, și anume demararea anchetei epidemiologice în urma sesizării transmise de medicul de gardă de la Spitalul de Boli Infecțioase, stabilirea numărului de consumatori și culegerea informațiilor de la aceștia privind alimentele consumate, deplasarea unei echipe DSP pentru recoltarea de probe, sanitație, exudate nazale, probe apă-rețea, probe aliment, în momentul de față acestea fiind în lucru în cadrul laboratorului DSP. Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare. Desigur, următoarele măsuri se vor stabili la finalizarea acesteia.”

Reamintim că Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă, după ce mai multe persoane ar fi acuzat stări de rău, în urma participării la o nuntă, organizată la sfârşitul săptămânii trecute, la un hotel din municipiul Iaşi.

Până în prezent, la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi, precum şi în unități medicale din Râmnicu Sărat, Huşi, Braşov, sunt internate 14 persoane, iar alte 33 prezintă simptome şi se află la domiciliu.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)