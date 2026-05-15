Cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar şi universitar 2026 – 2027, stabilite prin Hotărâre de Guvern

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 06:14

Cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar şi universitar 2026 – 2027 pentru copii/elevi/studenţi, pentru etnicii români din afara graniţelor, cetăţeni români cu domiciliul stabil în străinătate şi pentru cetăţeni străini în baza documentelor bilaterale au fost stabilite prin Hotărâre de Guvern adoptată joi de Executiv.

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES, comparativ cu anul şcolar precedent, sunt avute în vedere o serie de suplimentări.

Astfel, s-a făcut o suplimentare cu 50.000 de locuri la învăţământul liceal clasa a IX-a învăţământ cu frecvenţă zi prin preluarea fostei rute profesionale în liceul tehnologic, măsură prevăzută în noua lege a învăţământului preuniversitar, prin urmare numărul total de locuri creşte la 184.000, cu 5.000 de locuri la învăţământul liceal clasa a XI-a învăţământ cu frecvenţă seral, an de început şi cu 5.000 de locuri la învăţământul liceal XI-a învăţământ cu frecvenţă zi/seral, învăţământ dual.

De asemenea, s-a suplimentat cu 2.000 de locuri la clasa a IX-a cu frecvenţă zi/seral şi frecvenţă redusă, respectiv 1.500 de locuri la clasa a XI – a învăţământ cu frecvenţă zi/seral şi frecvenţă redusă în învăţământul special.

‘Cifrele de şcolarizare ţin cont de efectivele de copii/elevi pentru fiecare nivel de învăţământ. De asemenea, acestea asigură cuprinderea tuturor copiilor/elevilor din învăţământul obligatoriu în sistemul de învăţământ preuniversitar, pe nivelul şi forma de educaţie corespunzătoare vârstei şi dezvoltării psihomotorii a acestora, accesul absolvenţilor unui anumit nivel de învăţământ la un nivel superior celui absolvit şi o alocare echilibrată a locurilor pentru învăţământul liceal şi postliceal’, afirmă sursa citată.

Totodată, susţine Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cifra totală de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar a fost stabilită având în vedere mai mulţi factori între care analiza datelor rezultate în urma centralizării propunerilor inspectoratelor şcolare, evoluţia demografică şi fluxurile de intrări-ieşiri în sistemul educaţional.

‘În ceea ce priveşte învăţământul superior, la fundamentarea cifrelor de şcolarizare pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat s-au luat în calcul mai mulţi factori între care: propunerile Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţia 2026, respectiv a numărului de absolvenţi din promoţiile anterioare, ţintele europene din Spaţiul European al Educaţiei 2021 – 2030, corelarea ofertei cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei muncii’, se arată în comunicat.

Comparativ cu anul universitar 2025 – 2026, în anul universitar 2026 – 2027 sunt avute în vedere următoarele intervenţii: la Licenţă s-a făcut o suplimentare a cifrei de şcolarizare cu 1781 de locuri, la Masterat cu 502 locuri, iar la Doctorat cu 113 locuri.

‘Cifrele de şcolarizare au caracter maximal, se vor încadra în finanţarea aprobată pentru anul financiar 2026 şi vor respecta previziunea bugetară 2026 – 2027. Defalcarea pe judeţe şi pe instituţii de învăţământ superior se realizează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin ordin de ministru, ulterior aprobării în şedinţa de Guvern’, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro