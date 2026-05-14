România va primi mai mult de jumătate de miliard de euro sub formă de granturi pentru tranziţia energetică verde şi dezvoltare locală

Publicat de Andreea Drilea, 14 mai 2026, 08:51

Este cea mai mare sumă pe care o primeşte ţara noastră din partea Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului. Memorandumul a fost semnat miercuri, la Palatul Victoria. Ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile reprezintă un gest de încredere.

Dragoş Pîslaru: Memorandumurile pe care le-am semnat deschid perioada actuală de programare până în 2028, cu o alocare de peste jumătate de miliard de euro, cea mai mare pe care România a primit-o vreodată în cadrul acestor granturi. O consider un vot de încredere, un gest de încredere în instituţiile noastre, în sistemele de management şi control, şi autenticitatea parteneriatului nostru cu statele donatoare.

Realizator: Ambasadorul Islandei la Varşovia, Fridrik Jónsson, a subliniat că banii vor fi folosiţi pentru domenii importante.

Fridrik Jónsson: În România, finanţările se vor concentra în principal pe patru programe – tranziţia verde, tranziţia către energia curată, cercetarea şi inovarea, precum şi dezvoltarea locală. Suntem deosebit de mândri de faptul că Centrul Islandez de Cercetare va fi partenerul donator în cadrul a două dintre aceste programe, şi anume tranziţia către energia curată şi cercetare şi inovare.

Rador