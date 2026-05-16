România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:48

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenţia de stat este printre cele mai mari din Uniune. Potrivit Eurostat, la nivelul Uniunii Europene există o tendinţă de creştere a călătoriilor cu trenul, tendinţă care însă nu se regăseşte şi în România, unde se înregistrează scăderi anuale de 5%.

Bogdan Isopescu ne spune mai multe: ”Cele mai noi date Eurostat arată că la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat într-un singur an aroape 8,7 miliarde de călătorii feroviare, ceea ce înseamnă un total de 444,5 miliarde de pasageri-kilometru.

Indicatorul combină numărul de călători cu distanţa parcursă. Germania şi Franţa conduc clasamentul european la transportul feroviar de pasageri, cu peste 109, respectiv 107 miliarde de pasageri-kilometru, după ele este Italia cu aproape 56 de miliarde.

România este la mijlocul clasamentului, pe locul 14, cu 5,7 miliarde unităţi pe km, iar pe ultimele locuri sunt Lituania, Estonia şi Luxemburg. Însă pentru a vedea cât de mult este utilizat transportul feroviar într-o ţară, Eurostat face un al doilea calcul introducând în raport populaţia.

Astfel vedem că ţara noastră, în ciuda faptului că este a şasea ca populaţie în Uniune, este pe locul 24 la gradul de utilizare a căilor ferate, 5,8 călătorii pe cap de locuitor anual. Cel mai bine stă Luxemburgul, cu peste 42 de călătorii anual pe persoană, apoi Austria şi Danemarca ce au circa 35.

La polul opus este Grecia, cu doar 1,4 călătorii, după care Lituania, Bulgaria şi aşa cum am văzut pe locul 4, România. Iar asta în condiţiile în care subvenţia de stat pentru CFR este printre primele trei cele mai mari din Europa, pe primul loc fiind Luxemburgul, însă aici transportul public este gratuit.”

