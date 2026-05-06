(AUDIO) Strategia „Right to stay”, lansată în Parlamentul European

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 19:22

În Parlamentul European a fost lansată, astăzi, Strategia „Right to stay”, menită să evidențieze dreptul cetățenilor europeni de a-și construi un viitor în regiunile de origine, prin investiții în locuri de muncă, servicii și infrastructură.

Politica de coeziune a Uniunii Europene va juca un rol esențial în realizarea acestui demers, sprijinul financiar vizând în special zonele cu risc de depopulare, dar și orașele mici, aflate în proces de dezvoltare.

Prin asigurarea de locuri de muncă stabile, oportunități economice, servicii medicale și educaționale de calitate și a unui transport eficient și modern, oamenii nu vor mai fi nevoiți să-și părăsească țara în căutarea unui trai mai bun.

Acest lucru va contribui inclusiv la reducerea dezechilibrelor teritoriale, susține vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru reforme și coeziune, Raffaele Fitto: ”Vedem populații în scădere, vedem tineri plecând, economii stagnând sau în declin. Aceste tendințe pun o presiune tot mai mare asupra comunităților, ceea ce îi poate forța pe oameni să plece. Acesta este motivul pentru care fiecare regiune are nevoie de asigurarea unor condiții pentru ca fiecare generație și familie să-și poată contura un viitor. Oamenii au nevoie de un motiv să rămână: locuri de muncă și oportunități economice, servicii publice de calitate de la îngrijirea copiilor, școli și asistență medicală, conexiuni bune, transport și digitalizare, locuințe accesibile și infrastructură modernă. Aceste lucruri nu reprezintă un lux, ci sunt nevoi de bază. Fără ele, oamenii sunt nevoiti să plece.”

Strategia „Right to stay” se numără printre prioritățile Uniunii Europene pentru perioada 2024-2029 și va fi adoptată până la finalul acestui an.

(Radio Iaşi/Letiția Gheorghiu/FOTO radioiasi.ro)