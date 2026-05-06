NEAMȚ: Mortalitate piscicolă pe lacul Pângărați: autoritățile au prelevat probe

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 17:12

În cursul zilei de miercuri a fost semnalată mortalitate piscicolă pe lacul Pângărați, jud. Neamț.

La fața locului s-au deplasat reprezentanți ai DSP și Gărzii de Mediu care au prelevat probe de apă și de la peștii morți, în vederea efectuării de analize și stabilirea cauzei care a condus la acest fenomen.

Potrivit celor două instituții, rezultatul va fi comunicat în circa 48 de ore.

AJVPS a precizat că în cursul zilei de marți a populat lacul Pângărați cu circa 1.5 tone de pește. Aceștia au precizat că o cauză a moralității piscicole ar putea fi șocul termic.

