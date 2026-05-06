Botoșani: Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…”, ediţia a XLV-a, 12-14 iunie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 mai 2026, 12:00

Centrul Cultural Botoşani organizează în perioada de 12-14 iunie 2026 Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…”, ediţia a XLV-a. Concursul îşi propune să descopere și să promoveze noi talente poetice şi se adresează poeţilor şi criticilor literari care nu au debutat în volum şi care nu au depăşit vârsta de 35 de ani, calculată la data de 12 iunie 2026.

Concursul va cuprinde începând cu ediția curentă doar secţiunea Poezie în manuscris (poezii nepublicate):

• Vor fi acceptate în concurs numai poezii în limba română, scrise cu diacritice, nepublicate și nepremiate la alte concursuri literare;

• La concurs pot participa autori care nu au depășit vârsta de 35 de ani, nu au debutat editorial și nu au obținut „Marele Premiu” (trofeul) la edițiile precedente ale concursului.

• Lucrările vor purta, în loc de semnătură, un motto ales de autor, un singur motto pe toate lucrările, deasupra titlului, fără însemne personale, grafică sau altă culoare decât cea neagră pentru texte și vor fi trimise, în atașamente diferite, împreună cu fișa de înscriere (Anexa 1), pe adresa electronică: centrulculturalbotosani@gmail.com;

• Motto-ul de pe lucrări se va regăsi şi în fișa de înscriere atașată. Indiferent că sunt trimise în concurs cinci sau douăzeci lucrări, toate trebuie sa fie grupate în același atașament, un singur atașament pentru lucrări și unul pentru datele personale.

• Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii și maximum douăzeci (20).

• Laureații acestei ediții vor fi publicați în revistele literare partenere ale festivalului.

Vor fi acordate premii din partea editurilor și revistelor literare partenere, constând în publicarea grupajelor selectat. În limita bugetului alocat, se pot acorda și premii în bani.

Lucrările vor fi evaluate de un juriu de specialitate, care va fi anunțat pe pagina oficială a instituției, după finalizarea procesului de jurizare.

Câștigătorii Festivalului de Poezie „Porni Luceafărul…” vor beneficia de statutul de rezidenți și vor fi invitați să participe la o tabără de scriere coordonată de scriitoarea Simona Popescu la Memorialul Ipotești, în cadrul căreia vor avea posibilitatea de a-și dezvolta și definitiva volumul de debut. Rezidența și finalizarea manuscriselor este estimată pentru luna septembrie 2026.

Câștigătorii Festivalului de Poezie „Porni Luceafărul…”, ediţia a XLV-a, vor participa la Zilele Eminescu, ediția 2026, organizate de Memorialul Ipotești, având acces la:

· ateliere de scriere creativă;

· sesiuni de discuții și feedback cu scriitori și critici literari;

· recitaluri publice;

· întâlniri directe cu editori invitați la Târgul de carte organizat în perioada 12–14 iunie 2026, toate facilitate în cadrul festivalului Zilele Eminescu, ediția 2026.

În măsura bugetului alocat acțiunii, organizatorii vor asigura concurenţilor masa şi cazarea, transportul fiind asigurat de concurent sau de instituția reprezentată.

Reguli de redactare:

 Textele tuturor secțiunilor studiului se redactează în Word, font Times New Roman, corp 12; spațiere: la un singur rând.

 Nu se admit texte fără diacritice.

 Textele vor fi redactate cu â/sunt; de asemenea, se vor respecta normele în vigoare: vezi Academia Română, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ed. a II-a revizuită și adăugită, Univers Enciclopedic, București, 2010.

 Paragrafele noi se vor marca prin comanda ENTER. Nu trebuie folosită comanda TAB.

 Toate materialele expediate electronic vor fi în format Word (Doc.)

Lucrările vor fi trimise până la data de 30 mai 2026 pe adresa de e-mail: centrulculturalbotosani@gmail.com sau la adresa: CENTRUL CULTURAL BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10, Botoşani. Relaţii la tel. 0231.536.322.

Coordonator de proiect: Iustina Irimia-Cenușă