Botoşani: 12 percheziţii într-un dosar de corupţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 mai 2026, 11:25

Astăzi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite că ar fi implicate sau că ar fi comis infracțiuni de corupție.

Activitățile au fost desfășurate în municipiul Botoșani și comunele Mihai Eminescu, Vlădeni și Curtești.

Au fost vizate sediul unei instituții publice, patru sedii ale unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.

În urma perchezițiilor efectuate, cinci persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Din cercetări a reieșit faptul că aceste persoane ar fi pretins și primit bani pentru a redistribui locuri de veci unor alte persoane decât cele care le-au concesionat, precum și pentru permiterea edificarii de monumente funerare de către anumiți constructori.

Cercetările sunt continuate pentru infracțiunile de luare de mită, dare de mită și infracțiunea de abuz în serviciu prevăzută de Legea 78 din 2000 privind sancționarea faptelor de corupție.

La activități au participat polițiști de investigații criminale, polițiști de ordine publică, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)