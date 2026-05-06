(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 mai 2026, 12:20

UPDATE, ora 12:00 – Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie, deocamdată sunt informale şi potrivit unor surse de la preşedinţie, şeful statului va discuta separat, după-amiază, cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz şi Kelemen Hunor, pentru a afla care sunt opţiunile partidelor lor privind formarea unui nou guvern pro-european.

Administraţia Prezidenţială a anunţat oficial că, în contextul politic actual, recepţia oferită de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei – 9 mai, a fost anulată.

În acest fel, eforturile instituţionale vor fi concentrate total pe identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii. (Rador)

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern şi când opţiunile se vor cristaliza va face consultările formale.

El exclude scenariul alegerilor anticipate şi a dat asigurări că la finalul discuţiilor va exista un guvern pro-occidental. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)