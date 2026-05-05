Moţiunea de cenzură – adoptată de Parlament

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 14:25 / actualizat: 5 mai 2026, 15:50

UPDATE ora 14;25 – Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi ‘pentru’, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate. Moţiunea de cenzură, intitulată ‘STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului’, a fost semnată de 254 de parlamentari. AGERPRES

UPDATE ora 14:05 – Senatorii şi deputaţii au finalizat, marţi, votul la moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

UPDATE ora 13:55 – Premierul Ilie Bolojan a plecat, marţi, din plenul Parlamentului în timpul votului asupra moţiunii de cenzură.

El nu a vrut să facă nicio declaraţie.

Parlamentarii votează secret, cu bile moţiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. AGERPRES

UPDATE 13:25 – Senatorii şi deputaţii au început, marţi, votul la moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

Pentru ca moţiunea să fie adoptată este nevoie de cel puţin 233 de voturi ‘pentru’. AGERPRES

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost prezentată, marţi, în plenul Parlamentului, de liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Parlamentarii au început, în prezenţa premierului Ilie Bolojan, dezbaterea moţiunii de cenzură şi urmează să voteze asupra ei cu vot secret cu bile.

În moţiunea de cenzură, grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România solicită demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

‘România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor ‘analize exploratorii’ redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase’, se arată în document.

Semnatarii susţin că Guvernul pregăteşte o ‘operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa’.

În moţiune se menţionează că, prin aceste tranzacţii statul român ar pierde ‘miliarde de lei’ prin subevaluarea activelor.

Semnatarii moţiunii de cenzură mai susţin că ‘românii au fost trădaţi, abandonaţi şi ignoraţi’ de prim-ministrul Ilie Bolojan care ‘a tăiat de peste tot, fără a ţine cont de realităţile sociale’.

De asemenea, în moţiunea de cenzură se menţionează că premierul Ilie Bolojan ‘a sabotat’ permanent continuarea programelor de investiţii.

‘În locul oamenilor aţi ales ideologia, domnule Bolojan, ideologia care distruge şi dezbină România! În guvernul pe care l-aţi condus aţi promovat tezele unui fals progresism, împotriva intereselor economiei naţionale şi ale poporului român! Sub masca modernizării iluzorii şi a aşa-ziselor reforme, v-aţi propus să impuneţi în România un model străin de sufletul acestui popor şi o ideologie care nu hrăneşte, nu încălzeşte, ci doar dezbină şi distruge societatea românească’, au transmis semnatarii moţiunii.

În document se mai menţionează că premierul Ilie Bolojan a afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt ‘precum şobolanii’ care rod din cămara statului şi, în loc să îşi ceară scuze pentru că a comis ‘o monstruozitate de sorginte nazistă’, comparând oamenii cu şobolanii, a insistat că e doar o metaforă, pentru a se face înţeles oamenilor.

‘România nu are nevoie de un Guvern care instaurează sărăcirea populaţiei ca politică de stat! România nu are nevoie de un Executiv care îşi lichidează resursele, ci de unul care ştie să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece!’, se arată în documentul prezentat în plenul reunit al Parlamentului. (Agerpres/ FOTO rador.ro)