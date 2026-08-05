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Camera Deputaţilor urmează să dezbată proiectul legii decarbonizării

Camera Deputaţilor urmează să dezbată proiectul legii decarbonizării

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 12:44

Deputaţii din Comisia pentru industrii au aprobat proiectul legii decarbonizării cu amendamentele propuse de PSD şi susţinute de reprezentanţii AUR.

Potrivit modificărilor, nicio mină sau centrală pe cărbune nu mai poate fi închisă definitiv dacă nu se pun în funcţiune capacităţi de producţie similare pe gaze sau din surse regenerabile.

Social-democraţii au adus ca argumente criza energetică din prezent şi au subliniat că termenele asumate iniţial nu mai pot fi respectate fără a periclita siguranţa sistemului energetic naţional.

Raportul urmează să fie dezbătut şi votat de plenul Camerei Deputaţilor, ca for decizional.

Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat ieri că modificările propuse riscă să blocheze fondurile europene din PNRR, iar preşedintele Nicuşor Dan a transmis că ia în calcul retrimiterea legii în Parlament dacă va trece în această formă de Camera Deputaţilor.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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