Guvern: A fost aprobată semnarea Acordului de împrumut SAFE; valoarea – peste 16 miliarde de euro

Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2026, 13:23

Guvernul a aprobat, marţi, prin memorandum, semnarea Acordului de împrumut pentru programul SAFE (Instrumentul ‘Acţiunea pentru securitatea Europei’), dintre Comisia Europeană şi România, în valoare de peste 16 miliarde de euro, de către ministrul Finanţelor.

După semnare, Acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislaţiei privind datoria publică, informează Guvernul.

În cadrul programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziţia statelor membre 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiţii în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziţioneze capabilităţi de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European.

Suma alocată României este de aproximativ 16,7 miliarde de euro, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia.

Potrivit Regulamentului SAFE, între CE şi România se va încheia un acord de împrumut, precum şi un acord operaţional. Acordul de împrumut stabileşte în principal perioada de disponibilitate şi condiţiile detaliate ale împrumutului, iar prin Acordul operaţional se stabileşte relaţia dintre implementarea planului şi împrumutul acordat.

Semnarea şi aprobarea acordului de împrumut se va realiza cu respectarea cadrului legislativ privind datoria publică, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

‘Potrivit Regulamentului SAFE şi astfel cum se prevede şi în proiectul Acordului de împrumut, sumele vor fi disponibilizate în tranşe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achiziţiilor/proiectelor care fac obiectul finanţării, propuse de partea română prin Planul de investiţii al României. Perioada de disponibilitate a sumelor împrumutului este până la 31 decembrie 2030. Totodată, astfel cum este prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, precum şi în textul Acordului de împrumut, Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanţare de 15% din împrumut (circa 2,5 miliarde euro), după intrarea în vigoare a Acordului. Prefinanţarea va fi dedusă procentual din valoarea tranşelor care vor fi disponibilizate ulterior din împrumut, până la compensarea în totalitate a acesteia, respectiv până la 31 decembrie 2028, conform mecanismului prevăzut în Acordul de împrumut’, precizează sursa citată.

Conform elementelor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor va asigura gestionarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului; Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului; Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor asigura realizarea proiectelor/achiziţiilor propuse prin Planul de investiţii al României pentru industria europeană de apărare şi vor avea responsabilitatea îndeplinirii jaloanelor, care stau la baza disponibilizării sumelor împrumutului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro