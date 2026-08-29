Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 08:52

Proiectele neterminate din PNRR ar putea fi salvate prin mutarea lor pe alte programe europene. Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunat la Radio România Actualităţi că a oferit oficial această opţiune statelor membre, pentru ca şantierele de şcoli şi spitale să nu fie blocate.

El a subliniat că autorităţile române trebuie să fie extrem de coerente în discuţiile cu Bruxelles-ul şi să justifice clar întârzierile din teren.

Victor Negrescu: România trebuie să fie foarte coerentă în abordarea acestor elemente, să justifice eventualele modificări, să justifice de ce anumite proiecte nu au fost finalizate sau au fost realizate doar parţial şi la finalul zilei să tragem o linie să vedem cum stăm şi cum, totuşi, închidem şi proiectele care nu vor fi finalizate la termen, pentru că ar fi o greşeală pentru noi să avem şantiere care nu sunt finalizate şi nu folosim în acest sens toate instrumentele disponibile. Şi în această logică, eu, la nivelul Parlamentului European, am oferit această posibilitate statelor membre, să mute proiectele nefinalizate către alte programe cu finanţare europeană, în aşa fel încât să nu avem şcoli neterminate sau spitale care nu sunt realizate până la capăt.

Opţiunea este vitală, în condiţiile în care primăriile sunt într-o cursă contra cronometru pentru încheierea investiţiilor, iar din 4.500 de proiecte care mai trebuie recepţionate până la finalul lunii, doar 2.000 au fost finalizate şi mai sunt doar câteva zile până la 31 august. Investiţiile care nu vor fi gata la termen vor fi continuate pe banii autorităţilor locale.

Mai mult, dacă lucrările nu sunt gata nici până la sfârşitul anului, primarii vor fi obligaţi să returneze statului toate fondurile europene încasate până acum, potrivit noii legi de încheiere a PNRR.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro