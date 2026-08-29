Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate

Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate

Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 08:52

Proiectele neterminate din PNRR ar putea fi salvate prin mutarea lor pe alte programe europene. Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunat la Radio România Actualităţi că a oferit oficial această opţiune statelor membre, pentru ca şantierele de şcoli şi spitale să nu fie blocate.

El a subliniat că autorităţile române trebuie să fie extrem de coerente în discuţiile cu Bruxelles-ul şi să justifice clar întârzierile din teren.

Victor Negrescu: România trebuie să fie foarte coerentă în abordarea acestor elemente, să justifice eventualele modificări, să justifice de ce anumite proiecte nu au fost finalizate sau au fost realizate doar parţial şi la finalul zilei să tragem o linie să vedem cum stăm şi cum, totuşi, închidem şi proiectele care nu vor fi finalizate la termen, pentru că ar fi o greşeală pentru noi să avem şantiere care nu sunt finalizate şi nu folosim în acest sens toate instrumentele disponibile. Şi în această logică, eu, la nivelul Parlamentului European, am oferit această posibilitate statelor membre, să mute proiectele nefinalizate către alte programe cu finanţare europeană, în aşa fel încât să nu avem şcoli neterminate sau spitale care nu sunt realizate până la capăt.

Opţiunea este vitală, în condiţiile în care primăriile sunt într-o cursă contra cronometru pentru încheierea investiţiilor, iar din 4.500 de proiecte care mai trebuie recepţionate până la finalul lunii, doar 2.000 au fost finalizate şi mai sunt doar câteva zile până la 31 august. Investiţiile care nu vor fi gata la termen vor fi continuate pe banii autorităţilor locale.

Mai mult, dacă lucrările nu sunt gata nici până la sfârşitul anului, primarii vor fi obligaţi să returneze statului toate fondurile europene încasate până acum, potrivit noii legi de încheiere a PNRR.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 08:50

Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie

Aproape 720 de mii de consumatori vulnerabili au beneficiat, în această lună, de tichetul de energie, anunţă Agenţia Naţională pentru Plăţi...

Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie
3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs
Naţional vineri, 28 august 2026, 05:51

3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs

Aproximativ trei milioane de elevi şi preşcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an şcolar va...

3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs
Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice
Naţional joi, 27 august 2026, 11:36

Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale...

Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice
Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului
Naţional joi, 27 august 2026, 10:14

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 27-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 27 august,...

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului
Naţional joi, 27 august 2026, 05:46

Nicușor Dan: Partidele din fosta coaliție și-au asumat eșecul neadoptării legii salarizării

România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat. Cele...

Nicușor Dan: Partidele din fosta coaliție și-au asumat eșecul neadoptării legii salarizării
Naţional miercuri, 26 august 2026, 16:05

Lazurca: Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină

Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcina desemnată, iar România face ‘exact’ acest lucru, a transmis,...

Lazurca: Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină
Naţional miercuri, 26 august 2026, 15:33

Anchetă Recorder: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale lui Nicolae Ceaușescu

Șeful Serviciului de Protecţie şi Pază, generalul Lucian Pahonţu, ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale regimului Ceaușescu –...

Anchetă Recorder: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale lui Nicolae Ceaușescu
Naţional miercuri, 26 august 2026, 12:18

Sindicatele din educaţie au respins ultima variantă a proiectului Legii salarizării

Federaţiile sindicale din educaţie au respins miercuri ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri...

Sindicatele din educaţie au respins ultima variantă a proiectului Legii salarizării