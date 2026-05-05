Guvernul acordă prima de carieră didactică

Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2026, 13:32

Guvernul s-a reunit în şedinţă extraordinară, chiar înainte de moţiunea de cenzură, pentru a aproba noi măsuri destinate angajaţilor din învăţământ.

Cea mai importantă vizează acordarea primei de carieră didactică.

Profesorii vor primi carduri în valoare de 1.500 de lei net, bani proveniţi din fonduri europene.

Suma va putea fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărţi de specialitate şi echipamente necesare la clasă.

Tot astăzi, Executivul actualizează şi costurile standard per elev pentru finanţarea şcolilor de stat şi private.

