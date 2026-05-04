Epidemie pe un vas de croazieră/ OMS anunţă că riscul pentru publicul larg ‘rămâne redus’

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 mai 2026, 15:38

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat luni că ‘nu există niciun motiv de panică’ după ce trei persoane au decedat şi alte trei s-au îmbolnăvit în urma unui presupus focar de hantavirus transmis de rozătoare pe un vas de croazieră din Oceanul Atlantic, precizând că riscul pentru populaţie ‘rămâne redus’, informează agenţiile Reuters şi AFP.

Compania olandeză Oceanwide Expeditions a declarat că se confruntă cu o ‘situaţie medicală gravă’ pe un vas de croazieră în regiuni polare, MV Hondius, aflat lângă Capul Verde, stat insular situat în largul coastelor vestice ale Africii.

Vasul de croazieră a ridicat ancora în Argentina, în urmă cu circa trei săptămâni, cu aproximativ 150 de pasageri la bord, şi a făcut escală în Antarctica şi în alte locaţii pe drumul său spre Capul Verde, potrivit relatărilor din mass-media.

‘Riscul pentru publicul larg rămâne redus. Nu există niciun motiv de panică sau de restricţii de călătorie’, a declarat într-un comunicat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

Kluge a afirmat că OMS acţionează cu urgenţă pentru a sprijini răspunsul la focar şi colaborează cu ţările implicate pentru a asigura asistenţă medicală, evacuare, investigaţii şi o evaluare a riscurilor pentru sănătatea publică.

‘Infecţiile cu hantavirus sunt rare şi, de obicei, sunt legate de expunerea la rozătoare infectate. Cu toate că în unele cazuri acestea pot fi grave, nu se transmit cu uşurinţă între oameni’, a precizat Kluge.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Ţările de Jos a confirmat că doi pasageri olandezi au decedat, însă nu a oferit alte detalii.

OMS a anunţat într-o postare anterioară pe platforma X că unul dintre pasagerii bolnavi se afla internat la terapie intensivă în Africa de Sud. Sky News a relatat că pasagerul este de naţionalitate britanică, citând Ministerul Sănătăţii din Africa de Sud.

Testele de laborator au confirmat prezenţa hantavirusului la una dintre cele şase persoane infectate, a declarat OMS.

În primul său comunicat publicat cu privire la această situaţie de criză, Oceanwide Expeditions a confirmat că se confruntă cu ‘o situaţie medicală gravă’ la bordul vasului MV Hondius, care efectua o traversare între Ushuaia, în Argentina, şi Capul Verde, unde se află în prezent.

Operatorul a confirmat cele trei decese, dintre care două survenite la bord şi unul după debarcare.

‘Autorităţile olandeze au acceptat să coordoneze o operaţiune comună menită să organizeze repatrierea celor două persoane care prezintă simptome şi se află la bordul vasului MV Hondius, din Capul Verde către Ţările de Jos’, a declarat Oceanwide Expeditions. O astfel de repatriere ar depinde de mai mulţi factori, în special de autorizarea autorităţilor locale din Capul Verde, potrivit comunicatului.

Într-un comunicat transmis AFP, Ministerul Afacerilor Externe al Ţărilor de Jos a confirmat că ‘analizează în prezent posibilităţile de evacuare medicală a câtorva persoane aflate pe navă’. În cazul în care ‘acest lucru se dovedeşte posibil, Ministerul Afacerilor Externe se va ocupa de coordonare’, a declarat un purtător de cuvânt.

Cu toate că echipe de medici locali s-au deplasat la bordul vasului aflat în largul coastelor Capului Verde pentru a evalua starea de sănătate a celor doi pasageri bolnavi, nu a fost acordată autorizaţie pentru evacuarea acestora pe uscat.

‘Debarcarea şi testarea medicală a tuturor pasagerilor necesită o coordonare cu autorităţile sanitare locale, cu care ne aflăm în strânsă consultare’, a declarat operatorul.

Hantavirusul, o boală transmisă în general la om de rozătoare, a fost confirmat la pasagerul aflat în prezent la terapie intensivă în Johannesburg, a precizat operatorul. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)