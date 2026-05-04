ANM: Vreme mai caldă şi averse aproape în fiecare zi, pe parcursul următoarelor două săptămâni

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 mai 2026, 14:42

Vremea se încălzeşte în întreaga ţară, cu valori diurne ce vor ajunge în unele regiuni chiar şi la 28 de grade, iar minimele vor atinge în unele nopţi, în medie, 12-13 grade, în timp ce, la capitolul precipitaţii, acestea vor fi mai ales sub formă de averse în toate zonele, aproape zilnic, după data de 6 mai, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru intervalul 4 – 17 mai.

În Moldova, media maximelor termice va avea variaţii în general între 20 şi 24 de grade. Minimele termice vor creşte, de la o medie de 6 – 7 grade în prima dimineaţă, până la 12 grade în dimineaţa zilei de 8 mai, apoi media lor va oscila în general între 8 şi 11 grade. Începând cu data de 7 mai şi până la finalul intervalului de prognoză, local şi temporar, vor fi averse în fiecare zi.

În Banat, în prima săptămână de prognoză, valorile termice diurne se vor situa în general peste cele specifice perioadei, iar media maximelor va avea variaţii între 24 şi 28 de grade. Cea de-a doua săptămână va debuta cu maxime de temperatură în medie de 26 – 27 de grade, apoi acestea vor scădea şi se vor situa între 21 şi 24 de grade. Minimele termice vor fi în creştere, de la o medie de 6 – 7 grade în dimineaţa zilei de 5 mai, până la 13 grade, pe 7 mai. În intervalul 8 – 10 mai, media temperaturilor minime va fi de 10 – 12 grade, iar în 11 – 12 mai se va situa în jurul valorii de 13 grade. În zilele care vor urma se va resimţi o scădere a acestor valori, cu aproximativ 3 – 4 grade. După data de 6 mai, local şi temporar, vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.

În Crişana, procesul de încălzire a vremii va continua până marţi, 5 mai, când media maximelor termice va urca până la 28 de grade şi va fi cu mult mai ridicată decât în mod normal la această dată. În următoarele patru zile, aceasta va scădea spre 23 de grade, pentru ca, la finalul primei săptămâni şi la începutul celei de-a doua, să atingă în medie 24 – 26 de grade. În zilele care vor urma, media maximelor termice vor avea variaţii între 20 şi 23 de grade. În primele zile de prognoză, minimele termice vor creşte până la o medie de 13 grade în dimineaţa zilei de joi, 7 mai, apoi vor oscila în general între 8 şi 11 grade. După data de 6 mai, local şi temporar, vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.

În Transilvania, media maximelor termice va fi în creştere de la 22 de grade în prima zi, până la 26 de grade, în data de 6 mai. Între 7 şi 11 mai, aceasta va oscila între 22 şi 25 de grade, iar apoi, până la finalul intervalului de prognoză, între 19 şi 22 de grade. Vor creşte şi minimele termice, de la 5 grade în dimineaţa zilei de 5 mai, la 10 grade în cea de 8 mai. În intervalul următor se vor atinge temperaturi minime, în medie, între 7 şi 11 grade. După data de 6 mai, local, vor fi posibile perioade cu averse în fiecare zi.

În Maramureş, vremea va continua să se încălzească până în data de 6 mai, când media maximelor termice va fi mult mai mare decât în mod obişnuit la această dată şi va atinge 26 – 27 de grade. În 7 mai, aceasta va scădea cu 4 – 5 grade şi va rămâne la valori asemănătoare până în data de 9 mai. În zilele de 10 şi în 11 mai, temperaturile maxime vor avea o medie de 23 – 24 de grade, pentru ca în zilele care vor urma, să mai scadă şi să se încadreze între 18 şi 22 de grade. Minimele termice vor fi în creştere de la o medie de 6 grade la începutul intervalului de prognoză, până la 11 grade, în 7 şi în 8 mai, apoi media lor va oscila în general între 7 şi 10 grade. După data de 6 mai, vor fi posibile perioade cu averse în fiecare zi.

În Dobrogea, în primele patru zile ale intervalului de prognoză, media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 18 grade, în data de 8 mai, va creşte la 22 de grade, după care, până la finalul perioadei analizate, se va încadra în general între 20 şi 23 de grade. Media temperaturilor minime va fi în creştere de la 6 grade în prima dimineaţă, până la 12 grade în dimineaţa zilei de 9 mai, va rămâne relativ constantă până în 12 mai, apoi tendinţa ei va fi de scădere. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată după data de 7 mai.

În Muntenia, până în data de 12 mai, în general, tendinţa temperaturilor va fi de creştere. Astfel, media maximelor termice va fi de la 21 la 26 de grade, iar cea a minimelor de la 6 la 12 – 13 grade. După acest interval va urma o scădere a valorilor termice cu 3 – 4 grade. Vor fi averse, izolat, până în data de 7 mai, apoi pe arii mai extinse şi posibil aproape în fiecare zi.

În Oltenia, media maximelor termice va avea variaţii, în general, între 23 şi 26 de grade şi va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă. Minimele termice vor fi în creştere, de la 5 – 6 grade în prima dimineaţă până spre 12 – 13 grade în dimineţile zilelor de 11 şi de 12 mai. După acest interval, media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între 9 şi 12 grade. Averse izolate vor fi până în data de 7 mai, iar ulterior pe arii mai extinse, posibil aproape în fiecare zi.

La munte, în general, media temperaturilor maxime se va situa între 10 şi 15 grade, iar cea a minimelor între 3 şi 7 grade. Vor fi averse, pe suprafeţe mici, până în data de 6 mai, apoi pe arii mai extinse aproape zilnic. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)