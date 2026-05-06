(AUDIO) Anchetă epidemiologică la o școală din Suceava după îmbolnăvirea a peste 80 de elevi

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 18:37

Este anchetă epidemiologică la Școala Gimnazială Nr. 3 din Suceava, după ce peste 80 de elevi au absentat astăzi de la cursuri.

Copiii au acuzat dureri abdominale, vărsături și stare generală de rău.

Inspectoratul Școlar și DSP Suceava au început verificările, iar directorul școlii spune că unii elevi au declarat că au consumat înghețată, iar alții apă, înainte de apariția simptomelor.

Conducerea unității de învățământ și Inspectoratul Școlar Județean Suceava au informat Direcția de Sănătate Publică imediat după apariția situației.

Ciprian Anton – inspector școlar general, IȘJ Suceava: ”Am fost informați că un număr de 81 de copilași, astăzi, nu au reușit să ajungă la ore. Mare parte dintre ei au acuzat dureri abdominale și o stare generală astenică. În mod normal, cred că este un virus. Am anunțat autoritățile, Direcția Sănătate Publică Suceava și suntem la curent în legătură directă cu autoritățile pentru a vedea ceea ce s-a întâmplat.”

Directorul școlii, Sidonia Apetrei, spune că elevii cu simptome provin din mai multe clase, în special dintre cei mai mari: ”Mulți dintre ei au declarat că au mâncat înghețată, în oraș. Alții spun că au impresia că au băut apă. Nu știu ce să vă spun și urmărim starea lor în momentele ce urmează. În școală s-au luat imediat măsuri, după cum DSP-ul ne-a cerut, să dezinfectăm spațiul. Dacă cumva cauza este din școală și chiar dacă nu este din școală, tot trebuie să dezinfectăm după copiii care au acuzat simptome. La o primă vedere, copiii de pregătitoarea clasei a I-a nu prea au simptome, cei mai mărișori, a VIII-a, a VII-a, a V-a. Una dintre fetițele care vomita ieri și a început de ieri cu boala, astăzi este foarte bine și văd că este la școală și desfășoră activități. De ceilalți, acum ne interesăm să vedem.”

(Radio Iaşi/Adriana Dascălu/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

