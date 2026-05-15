Nicuşor Dan: Nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat vineri că nu există riscul ca programul ‘Acţiunea pentru securitatea Europei’ (SAFE) să fie blocat pentru România.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă există riscul de blocare a programului european pentru industria de apărare, în contextul în care ultima ordonanţă de urgenţă a Guvernului pe această temă a fost atacată la Curtea Constituţională.

‘Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat’, a răspuns preşedintele.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat, marţi, la CCR, Ordonanţa de urgenţă 38/2026 adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care vizează inclusiv programul SAFE de înzestrare a armatei.

OUG 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moţiune de cenzură în Parlament şi funcţiona cu statut de Guvern interimar.

În sesizarea trimisă la CCR, Avocatul Poporului susţine că ordonanţa contravine mai multor prevederi constituţionale: art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) referitor la securitatea juridică şi previzibilitatea normei, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 79 privind Consiliul Legislativ, art. 110 alin. (4) referitor la încetarea mandatului Guvernului şi art. 115 alin. (6), care interzice adoptarea ordonanţelor de urgenţă ce afectează drepturi şi libertăţi fundamentale.

În esenţă, Avocatul Poporului arată că forma finală a OUG 38/2026 adoptată de Guvern nu a avut avizul Consiliului Legislativ.

De asemenea, instituţia aminteşte că, în 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar un Executiv interimar ‘îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern’.

În consecinţă, potrivit sesizării, Guvernul interimar nu poate emite ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nici nu poate iniţia proiecte de lege.

Avocatul Poporului mai explică faptul că OUG 38/2026 vizează, în principal, regimul juridic al proprietăţii, prin modificarea Legii 255/2010, în scopul creării cadrului legal pentru realizarea lucrărilor de interes public naţional necesare realizării unor investiţii în domeniul securităţii naţionale, ceea ce atrage necesitatea aprobării acesteia prin lege organică, astfel încât această ordonanţă de urgenţă ar fi trebuit să fie supusă spre dezbatere Camerei Deputaţilor, ca primă cameră sesizată, iar nu Senatului.

