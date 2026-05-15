Centenarul Valeriu D. Cotea: Anunț oficial privind transformarea Centrului de Cercetări pentru Oenologie Iași în Institut de Cercetări pentru Oenologie

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 12:29

Astăzi, în cadrul sesiunii omagiale „Centenar Valeriu D. Cotea – 100 de ani de la naștere”, desfășurate în Aula Filialei Iași a Academiei Române, s-a propus transformarea Centrului de Cercetări pentru Oenologie Iași în Institut de Cercetări pentru Oenologie. Propunerea a fost făcută de președintele Academiei Române, Marius Andruh.

Evenimentul de omagiere a academicianului Valeriu D. Cotea a fost organizat de Academia Română – Filiala Iași, împreună cu Secția de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române și Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași.

Inițiativa vizează consolidarea cercetării în domeniul viti-vinicol, prin crearea unei structuri instituționale de rang superior, care să permită dezvoltarea unor proiecte științifice de anvergură, atragerea de finanțări și extinderea colaborărilor internaționale.

Totodată, s-a propus ca viitorul institut să poarte numele „Academician Valeriu D. Cotea”, în semn de recunoaștere a contribuției sale fundamentale la dezvoltarea oenologiei moderne în România.

Despre aceste două vești oficiale, academicianul Valeriu V. Cotea, fiul și continuatorul activității savantului, a declarat:

Considerat fondator al școlii moderne de oenologie din România, Valeriu D. Cotea s-a născut la 11 mai 1926, în satul Căliman, comuna Vidra, județul Vrancea, și s-a stins din viață la 21 aprilie 2016, la Iași.

Transformarea Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași în Institut de Cercetări pentru Oenologie ar putea poziționa Iașul drept un pol de excelență în cercetarea oenologică, la nivel național și internațional, în acest moment fiind o structură unică de acest tip în Europa de Sud-Est.