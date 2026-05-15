„În palma ta e puterea” – eveniment de conștientizare asupra violenței și abuzului, duminică, 17 mai 2026, la Palatul Culturii din Iași. Elena Farcaș, organizator al proiectului, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 15.05.2026.

„În palma ta e puterea” – eveniment de conștientizare asupra violenței și abuzului. Rotary Club Iași, în parteneriat cu Rotary District 2241, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași – Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, organizează evenimentul „În palma ta e puterea”, o inițiativă dedicată conștientizării formelor de abuz și promovării empatiei, respectului și implicării comunității.

Publicat de mihaipohoata, 15 mai 2026, 12:01



Evenimentul va avea loc duminică, 17 mai 2026, începând cu ora 13:00, la Palatul Culturii Iași – Sala „Ștefan Procopiu”, este deschis publicului larg și urmărește implicarea activă a comunității în susținerea victimelor și prevenirea violenței sub toate formele.

Pentru informații suplimentare:

Elena Farcaș, organizator proiect.

contact@rotaryclubiasi.ro

Detalii ne oferă chiar Elena Farcaș, organizator al acestui proiect, astăzi, vineri, 15 mai 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:30, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

