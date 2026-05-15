(AUDIO) #StaiSigurPeNet: Atenție la fraudele de tip ”delivery”! Cum încearcă atacatorii să fure date și bani prin mesaje false despre colete

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 10:30

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra fraudelor online de tip „delivery”. Infractorii trimit SMS-uri sau e-mailuri false prin care anunță că un colet este blocat, că trebuie achitată o taxă minimă sau confirmată adresa de livrare.

Managerul Direcției de Comunicare din cadrul DNSC, Mihai Rotariu, a declarat, la Radio Iași, în cadrul campaniei Radio România #StaiSigurPeNet, că victimele sunt direcționate către site-uri false unde li se solicită autentificarea prin WhatsApp sau introducerea datelor bancare.

Potrivit lui Mihai Rotariu, furnizarea codului de autentificare primit pe telefon oferă infractorilor acces direct la conturile utilizatorilor.

Ulterior, atacatorii folosesc identitatea victimelor pentru a cere bani contactelor din agenda telefonică sau pentru a efectua tranzacții frauduloase, a mai spus Mihai Rotariu: ”Atacatorii sunt extrem de creativi și se deghizează în diverse servicii, instituții, prieteni, membri ai familiei. Noi trebuie să fim foarte conștienți de posibilitatea asta pentru a ne apăra și de fiecare dată când primim un link, când primim un atașament, ni se solicită bani cu împrumut, nu știu, primim mesaje de felicitare de la un prieten, de la familie, trebuie să verificăm mai întâi sursa dacă o asemenea acțiune nu s-a întâmplat anterior. Nu este o chestie obișnuită între noi.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO AI)

