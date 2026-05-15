Start la înscrieri pentru finanțări nerambursabile destinate proiectelor societății civile din Vrancea Click to teach Gmail this conversation is important In

Start la înscrieri pentru finanțări nerambursabile destinate proiectelor societății civile din Vrancea

Start la înscrieri pentru finanțări nerambursabile destinate proiectelor societății civile din Vrancea

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 10:08


Consiliul Județean Vrancea lansează sesiunea de finanțări nerambursabile pentru anul 2026, în baza Legii nr. 350/2005, destinate activităților non-profit de interes general, care vizează susținerea societății civile și a proiectelor cu impact local în domenii esențiale.

Pentru acest an, bugetul total alocat este de 500.000 lei, fondurile fiind distribuite pentru următoarele domenii de activitate:

  • Educație și tineret;
  • Cultură;
  • Activități sportive;
  • Sănătate și protecția mediului.

„Cred cu tărie că schimbările cele mai frumoase vin atunci când administrația și societatea civilă lucrează împreună. Avem în județul nostru oameni talentați și asociații dedicate, iar prin acest program dorim să oferim resursele necesare pentru ca ideile lor să prindă viață”, a declarat Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

În cadrul acestui program pot aplica persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial (ONG-uri, asociații, fundații). Valoarea finanțării acordate pentru un singur proiect nu va depăși pragul de 50.000 lei. Selecția se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut (între 50 și 100 de puncte), indiferent de domeniul de activitate, până la epuizarea bugetului total aprobat. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă o durată de implementare care să nu depășească data de 30 noiembrie 2026.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 29 mai 2026, ora 14:00.

Dosarele de participare vor fi depuse în două exemplare (original și copie) la Registratura CJ Vrancea din Str. Cuza Vodă nr. 56, municipiul Focșani sau prin poștă, cu mențiunea „În atenția Secretariatului comisiei de evaluare și selecționare a finanțărilor nerambursabile conform Legii nr. 350/2005”, specificând domeniul proiectului.

Selecția și evaluarea proiectelor vor fi realizate de comisiile de specialitate în perioada 2 – 18 iunie 2026. Documentația completă, ce include Regulamentul și ghidurile solicitantului, este disponibilă aici – https://cjvrancea.ro/finantari-pe-legea-350-2005/.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

