(AUDIO) Show aviatic la Aeroclubul „Alexandru Matei” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 12:13

Iașiul celebrează în acest sfârșit de săptămână un secol de la primul zbor comercial efectuat în România.

Punctul culminant al manifestărilor va avea loc mâine şi duminică, când sunt programate spectacole aviatice la Aeroclubul Teritorial „Alexandru Matei” din localitate.

Astăzi, are loc sesiunea de antrenamente premergătoare show-lui aviatic. Se vor antrena planoarele care vor evolua în zilele următoare, precum și aeronavele care vor desfășura un zbor în formație, după cum a precizat instructorul de pilotaj Răzvan Niță: ”De la ora 13, vă așteptăm în număr cât mai mare pentru a participa la antrenamentele formației de acrobație ”Șoimii României”, care vor evolua cu 5 aeronave de tip Extra 300. Vom avea momente de acrobație cu planorul, vom avea zboruri în formație cu formația de zbor ”The Pelicans”, cu două aeronave din tip Festival. Vom aveа salturi cu parașuta din aeronava de tip Hane 2, cu colegii de la formația de parașutism ”The Blue Wings”.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

