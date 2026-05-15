Vaslui: Fost inspector şcolar, profesor la Liceul 'Ion Mincu', reţinut după ce ar fi agresat sexual o elevă

15 mai 2026, 15:09

Un profesor de la Liceul ‘Ion Mincu’ din municipiul Vaslui, care a deţinut în trecut şi funcţia de inspector şcolar, a fost reţinut pentru 24 de ore şi plasat ulterior sub control judiciar după ce ar fi agresat sexual o elevă.

Profesorul este acuzat că ar fi atins într-un mod nepotrivit o elevă în vârstă de 15 ani, chiar pe holurile unităţii şcolare, minora anunţând incidentul la numărul de urgenţă 112.

Cadrul didactic a fost audiat şi apoi reţinut, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui cerând arestarea preventivă.

‘În temeiul dispoziţiilor art. 227 alineat 1, Cod de procedură penală, respinge, ca nefondată, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui de arestare preventivă a inculpatului T.P. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor. (…) În temeiul dispoziţiilor art. 227 alineat 2 raportat la dispoziţiile articolului 215 Cod de procedură penală, (…) dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul T.P., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor’, se arată în decizia instanţei de la Judecătoria Vaslui.

Hotărârea nu este definitivă.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, profesorul a fost suspendat temporar.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativâ)

