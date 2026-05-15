(FOTO) Vrancea: Incendiu la o anexă a Mănăstirii Recea

Pompierii vrânceni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei anexe a Mănăstirii Recea din comuna Dumbrăveni, focul afectând aproximativ 150 de metri pătraţi, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

‘Cinci echipaje intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperişul unei anexe a Mănăstirii Recea din comuna Dumbrăveni. Incendiul se manifestă la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi, este localizat şi se acţionează pentru lichidare’, a transmis ISU Vrancea.

La intervenţie participă pompieri din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani şi Punctului de Lucru Dumbrăveni, sprijiniţi de un echipaj SMURD.

Potrivit pompierilor, nu au fost raportate victime.

Cauzele producerii incendiului urmează să fie stabilite după finalizarea intervenţiei.

