Galaţi: Poliţist decedat după ce s-ar fi împuşcat cu arma din dotare, în zona Pădurii Gârboavele

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, angajat la Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, a fost găsit decedat vineri, existând suspiciunea că acesta s-ar fi împuşcat cu arma din dotare.

‘La data de 15 mai 2026, în jurul orei 11:31, un poliţist, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Galaţi, din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, a fost găsit de poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, în zona Pădurii Gârboavele, prezentând o plagă împuşcată la nivelul capului, provocată cu arma din dotare. La faţa locului au intervenit echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi, care au constatat decesul. Trupul neînsufleţit a fost preluat şi transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul’, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Galaţi.

Conform unor surse din anchetă, înainte de a se împuşca, bărbatul ar fi trimis mesaje mamei şi soţiei, fără să anunţe intenţia de a-şi pune capăt zilelor.

Poliţistul era angajat din anul 2008. El susţinuse ultima testare psihologică în urmă cu doi ani.

În cursul dimineţii, el ar fi trebuit să susţină probele sportive, iar colegii au început să-l caute când au văzut că lipseşte.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)