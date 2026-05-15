Vrancea: Peste 300 elevi şi profesori – evacuaţi după descoperirea unui proiectil în apropierea şcolii, la Boloteşti

15 mai 2026, 14:39 / actualizat: 15 mai 2026, 15:51

Peste 300 de elevi şi profesori au fost evacuaţi, vineri, din clădirea şcolii din satul Găgeşti, comuna Boloteşti, după descoperirea unui proiectil în apropierea unităţii de învăţământ, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

Potrivit sursei citate, muniţia a fost găsită în timpul unor lucrări desfăşurate în zona sălii de sport a şcolii, la aproximativ 60 de metri de unitatea de învăţământ.

‘Având în vedere faptul că proiectilul a fost identificat la aproximativ 60 de metri de unitatea de învăţământ, au fost dispuse măsuri preventive pentru protejarea populaţiei. Astfel, 280 de elevi şi 25 de cadre didactice au fost evacuaţi din clădirea şcolii. Elevii au fost preluaţi de părinţi sau transportaţi la domiciliu cu microbuzele şcolare’, a transmis ISU Vrancea.

La faţa locului au intervenit specialiştii pirotehnicieni ai ISU Vrancea, alături de echipaje de pompieri, SMURD, poliţişti şi reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Boloteşti.

Zona a fost securizată, iar echipa pirotehnică desfăşoară activităţi specifice pentru gestionarea situaţiei în condiţii de siguranţă. Proiectilul urmează să fie ridicat şi transportat la depozitul special amenajat.

ISU Vrancea recomandă cetăţenilor ca, în cazul descoperirii unor elemente de muniţie sau obiecte suspecte, să nu le atingă, să nu le deplaseze şi să anunţe imediat autorităţile prin apel la numărul unic de urgenţă 112.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)

