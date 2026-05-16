Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. au fost respinse

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:39

Ministrul interimar al transporturilor a respins bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. Radu Miruţă explică faptul că în forma în care documentele au fost prezentate, ele oficializau pierderi şi datorii mai mari. El scrie într-o postare pe internet că a cerut refacerea bugetelor pe baza unui plan real, măsurabil şi verificabil de reducere a cheltuielilor, astfel încât 2026 să însemne mai puţine pierderi, nu mai multe.

În proiect, CFR Călători a inclus sume care nu sunt aprobate în bugetul statului; astfel că este vorba despre bani inexistenţi, iar pe hârtie, pierderea companiei era transformată în profit, dă ca exemplu Radu Miruţă, adăugând că la CFR S.A. bugetul propus prevedea creşterea pierderilor cu aproape o treime, ceea ce înseamnă aproximativ 700 de milioane de lei.

Sindicaştii de la Căi Ferate semnalează că decizia ministrului de a respinge bugetele celor două companii feroviare de stat readuce în atenţie problemele grave şi dezechilibrele acumulate. Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane transmite că solicitarea unui plan real de reformă şi eficientizare este legitimă şi necesară, dar atrage atenţia că reforma, finanţarea şi deciziile politice haotice împing sistemul feroviar spre limită. Reprezenţii organizaţiei reclamă conduceri schimbate constant, strategii abandonate după fiecare schimbare politică, reorganizări succesive, fără rezultate concrete, şi decizii luate din birouri, departe de realitatea din teren, ce au contribuit direct la degradarea sistemului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Caz suspect de infecţie cu hantavirus în România

A fost raportată o suspiciune de infecţie cu hantavirus pe teritoriul ţării. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică este vorba...

Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an

Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR), întrunit vineri în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de...

Nicuşor Dan: Nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat vineri că nu există riscul ca programul ‘Acţiunea pentru securitatea Europei’ (SAFE) să fie...

METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern, informează...

Guvernul a aprobat joi, printr-un memorandum, pentru 47 de operatori economici, unele măsuri privind creşterea cheltuielilor de natură salarială,...

Cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar şi universitar 2026 – 2027 pentru copii/elevi/studenţi, pentru etnicii români din afara...

Cele mai apreciate oraşe, staţiuni balneare, sate autentice, regiuni şi atracţii naturale din România vor fi premiate joi, în cadrul Galei...

