Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 10:27

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru a susţine investiţiile din sistemul sanitar şi respectarea termenelor asumate.

Săptămână aceasta au fost făcute plăţi de aproape 170 de milioane de lei pentru proiecte care vizează digitalizarea spitalelor şi a instituţiilor din sănătate, modernizarea cabinetelor medicale de familie, achiziţia de echipamente pentru reducerea infecţiilor nosocomiale, investiţii în secţiile ATI pentru nou-născuţi şi construcţia de spitale noi.

Pe site-ul oficial al Ministerului a fost publicată situaţia actualizată a plăţilor efectuate prin PNRR, pentru a asigura transparenţa utilizării fondurilor destinate modernizării sistemului medical.

