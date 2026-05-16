(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 10:56

Astăzi și mâine, pe Stadionul „Agronomie” din Copou, dar și în mai multe spații didactice ale Universității de Științele Vieții din Iași se desfășoară o nouă ediție a manifestării Animal Fest.

Evenimentul, ajuns la a șasea ediție, va găzdui parade și concursuri ale animalelor de companie.

Prodecanul Facultății de Medicină Veterinară din Iași Sorin Aurelian Pașca a precizat că astăzi au loc concursurile de dresaj de câini, iar mâine este programat concursul de frumusețe a felinelor.

Tot mâine se va desfășura și concursul de la Baza Hipică.

La această ediție participă la concursuri reprezetanți ai Inspectoratelor Județene de Poliție și Jandarmi, de la Poliția de Frontieră și de la Autoritatea Vamală Română, a mai spus Sorin Aurelian Pașca: ”Avem ca și invitați care vor face demonstrații cu echipe chinotehnice, Inspectoratul de Poliție Județean, Autoritatea Vamală Română, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, canise specializate în dresaj cu câini de serviciu, aproximativ 50 de comercianți cu produse agroalimentare, mare parte dintre aceștia antreprenori absolvenți ai universității noastre.”

