(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 09:22

Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași susțin, de astăzi, Evaluarea Națională la clasa a IV-a, organizată în 156 de centre de examen.

Prima probă este cea scrisă la Limbă și comunicare – Limba română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Testările continuă miercuri cu proba la Matematică și Științe ale naturii.

Fiecare probă are o durată de 60 de minute.

Rezultatele nu vor fi afișate public și nu vor fi trecute în catalog decât la solicitarea scrisă a părinților. Acestea vor fi incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev și vor sta la baza planurilor individualizate de învățare, după cum a declarat pentru postul nostru de radio, Sergiu Enea, inspector adjunct al ISJ Iași.

Sergiu Enea: Din acest an, metodologia prevede explicit că, în urma analizei rezultatelor, cadrul didactic elaborează acest plan individualizat și devine un instrument fundamental de remediere, dezvoltare și orientare, care cuprinde informații diagnostice și prognostice. Prin aceste evaluări vom ști foarte clar cum stăm, care este nivelul pentru elevii din județul Iași. Ne propunem și 4 tipuri de măsuri educaționale, după ce vom vedea rezultatele, pentru că metodologia definește clar ce trebuie să conțină un astfel de plan. Vorbim de elemente de remediere, elemente de consolidare, de aprofundare și de aplicare.

Sergiu Enea, inspector adjunct al ISJ Iași, a mai declarat că printre principalele schimbări din acest an, care vizează evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, se numără introducerea itemilor de tip PISA și accentul pus pe alfabetizarea funcțională și gândirea critică.

Săptămâna viitoare va avea loc și Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VI-a, cu probe programate în perioada 26-28 mai. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)