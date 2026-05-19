„Conferințele Binelui”, susținem terapia copiilor cu autism, 23 mai, Ateneul Național Iași.
Cristina Nichita și jurnalista Carmen Târnoveanu, în matinal cu Adina Șuhan:
„Conferințele Binelui” ,eveniment caritabil, construit în jurul unei teme profunde – „Binele ca știință, spiritualitate și sens” – și îi va avea ca invitați speciali pe Grigore Leșe și prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, într-un dialog moderat de jurnalistul Carmen Târnoveanu.
Scopul evenimentului este susținerea terapiei pentru copiii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist.
Evenimentul va avea loc pe 23 mai 2026, ora 18:00, la Sala Unirii din Iași, și aduce în prim-plan un dialog despre sens, valori și responsabilitate socială, într-un format accesibil și relevant pentru publicul larg.
Conferințele Binelui reprezintă un concept inițiat de jurnalistul Carmen Târnoveanu, parte din platforma Echipa Binelui, care promovează implicarea reală în comunitate prin proiecte cu impact și vizibilitate națională.
Ediția de la Iași îi are ca invitați pe: Grigore Leșe – reper autentic al culturii tradiționale românești Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță – sociolog și antropolog, recunoscut pentru reflecțiile sale asupra spiritualității și identității contemporane.
Tema propusă, „Binele ca știință, spiritualitate și sens”, deschide un dialog necesar într-o societate aflată în continuă transformare.
Evenimentul are un caracter caritabil, fondurile obținute fiind direcționate către susținerea terapiei copiilor cu autism din cadrul Asociației Surâsul Albastru și se desfășoară sub egida ediției de anul acesta a Romanian Creative Week.
Parteneri instituționali în cadrul evenimentului sunt Primăria Iași și Ateneul Național Român Iași.
#StareaEducației (INTERVIU) Înscrierile la grădinițe și creșe încep pe 25 mai. Mihaela Simion, inspector pentru educație timpurie în cadrul ISJ Iași: „Pentru grădinițe sunt suficiente locuri în tot județul Iași. Nu rămân copii în afară. La grădinițe nu avem circumscripții, tocmai pentru a veni în sprijinul părinților.
Înscrierile pentru grădinițe și creșe încep pe 25 mai, după etapa de reînscrieri programată între 18 și 22 mai. Părinții pot completa...
#StareaEducației: Campania Radio România – #StaiSigurPeNet – Fraudele online de tip delivery și cum profită infractorii de rutina noastră digitală. Mihai Rotariu, manager comunicare DNSC: ”Trebuie să ne facem niște reflexe de securitate în online, așa cum avem în viața reală.”
Telefonul mobil, aplicațiile de mesagerie și platformele de livrare au devenit parte din viața de zi cu zi. Tocmai această obișnuință este...
„În palma ta e puterea” – eveniment de conștientizare asupra violenței și abuzului, duminică, 17 mai 2026, la Palatul Culturii din Iași. Elena Farcaș, organizator al proiectului, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 15.05.2026.
Evenimentul va avea loc duminică, 17 mai 2026, începând cu ora 13:00, la Palatul Culturii Iași – Sala „Ștefan Procopiu”, este deschis...
(PROMO) Liviu Apetroaie, un metafizician al simplității; Valeriu Stancu, un neoromantic al postmodernismului liric – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 15 MAI 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural facem vorbire despre volumele de versuri SAU NU (Junimea, Iași, 2024), de...