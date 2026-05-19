Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai

WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai

WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 10:15

Anotimpurile lui Antonio Vivaldi și celebre piese rock ale anilor ’70 – ’80 se întâlnesc într-un spectacol inedit, în care îi veţi aplauda pe Natalia Pancec la vioară și pe Emilian Florentin Gheorghe (Flores) la chitară.

“Întâlnirea dintre armonie și invenție”- cum zicea Vivaldi – este, până la urmă, întâlnirea viorii cu chitara, întâlnirea publicului de clasic cu cel de rock, coabitarea celor două genuri, aparent diferite, nefiind altceva decât marea bucurie a muzicii.

Biletele sunt disponibile online, pe ambilet.ro/metavivaldi

Programul concertului este o alăturare inedită de lucrări clasice și rock: de la Vivaldi, Ciprian Porumbescu și George Enescu la Led Zeppelin, Pink Floyd, Malmsteen, Queen și Metallica.

Rolul de a crea tranziţii între cele două orizonturi muzicale îi revine povestitorului spectacolului: actorul Vlad Andrei.

Despre WHEN VIOLIN MEETS GUITAR:

Natalia Pancec – Violonistă – este șef partidă vioara I la Filarmonica George Enescu din București şi adesea îi revine rolul de concertmaestru.

Emilian Florentin Gheorghe (Flores) – Chitarist versatil, se revendică din rock și este inventatorul Anotimpurilor lui Antonio Vivaldi pentru chitară.

Împreună, prezintă proiectul MetaVivaldi.

Anotimpurile integral, în două instrumente.

Printre Anotimpuri, bine gândite și nu fără rost alese și interpretate, iată, regăsim celebre piese Queen, Malmsteen, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin…Metallica!

Etichete:
Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume
Prim plan marți, 19 mai 2026, 10:30

Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume

Iașul va găzdui, în perioada 28–30 mai 2026, la Palatul Culturii, cea de-a XVIII-a ediție a EUROINVENT – Expoziția Europeană a...

Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume
(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări
Prim plan marți, 19 mai 2026, 09:22

(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări

Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași susțin, de astăzi, Evaluarea Națională la clasa a IV-a, organizată în 156 de centre de examen....

(AUDIO) A început Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Aproximativ 7.700 de elevi din județul Iași participă la aceste testări
Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina
Prim plan marți, 19 mai 2026, 08:26

Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina

În această dimineață, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din...

Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina
Iași: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, la consumatori din Uricani și Valea Lupului
Prim plan marți, 19 mai 2026, 07:34

Iași: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, la consumatori din Uricani și Valea Lupului

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Iași: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, la consumatori din Uricani și Valea Lupului
Prim plan marți, 19 mai 2026, 07:29

Focarul de Ebola din Congo creşte bilanţul deceselor asociate cu acest virus

Creşte bilanţul deceselor cauzate de virusul Ebola în Republica Democrată Congo. Guvernul congolez a anunţat că 118 oameni au murit, iar...

Focarul de Ebola din Congo creşte bilanţul deceselor asociate cu acest virus
Prim plan luni, 18 mai 2026, 17:51

Dosar penal pentru doi elevi de clasa a opta din Iași, după ce și-au bătut un coleg în pauză

  Incidentul grav a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” din municipiu. În urma unui...

Dosar penal pentru doi elevi de clasa a opta din Iași, după ce și-au bătut un coleg în pauză
Prim plan luni, 18 mai 2026, 16:26

Premieră la Iași: capodopera „Cap de copil” de Constantin Brâncuși, expusă la Palatul Culturii din Iași

O premieră absolută pentru iubitorii de artă din Iași! Începând de astăzi, Palatul Culturii găzduiește celebra sculptură „Cap de...

Premieră la Iași: capodopera „Cap de copil” de Constantin Brâncuși, expusă la Palatul Culturii din Iași
Prim plan luni, 18 mai 2026, 13:10

(AUDIO) Criză de sânge în unitățile medicale din județul Vaslui

Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad face apel la persoanele care doresc să doneze, în contextul în care numărul donatorilor a scăzut, în...

(AUDIO) Criză de sânge în unitățile medicale din județul Vaslui