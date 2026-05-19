WHEN VIOLIN MEETS GUITAR aduce concertul MetaVivaldi la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi pe 24 Mai

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 10:15

Anotimpurile lui Antonio Vivaldi și celebre piese rock ale anilor ’70 – ’80 se întâlnesc într-un spectacol inedit, în care îi veţi aplauda pe Natalia Pancec la vioară și pe Emilian Florentin Gheorghe (Flores) la chitară.

“Întâlnirea dintre armonie și invenție”- cum zicea Vivaldi – este, până la urmă, întâlnirea viorii cu chitara, întâlnirea publicului de clasic cu cel de rock, coabitarea celor două genuri, aparent diferite, nefiind altceva decât marea bucurie a muzicii.

Programul concertului este o alăturare inedită de lucrări clasice și rock: de la Vivaldi, Ciprian Porumbescu și George Enescu la Led Zeppelin, Pink Floyd, Malmsteen, Queen și Metallica.

Rolul de a crea tranziţii între cele două orizonturi muzicale îi revine povestitorului spectacolului: actorul Vlad Andrei.

Despre WHEN VIOLIN MEETS GUITAR:

Natalia Pancec – Violonistă – este șef partidă vioara I la Filarmonica George Enescu din București şi adesea îi revine rolul de concertmaestru.

Emilian Florentin Gheorghe (Flores) – Chitarist versatil, se revendică din rock și este inventatorul Anotimpurilor lui Antonio Vivaldi pentru chitară.

Împreună, prezintă proiectul MetaVivaldi.

Anotimpurile integral, în două instrumente.

Printre Anotimpuri, bine gândite și nu fără rost alese și interpretate, iată, regăsim celebre piese Queen, Malmsteen, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin…Metallica!