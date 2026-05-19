Iași: EUROINVENT își marchează „majoratul” și aduce la Iași inventatori și cercetători din întreaga lume

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 10:30

Iașul va găzdui, în perioada 28–30 mai 2026, la Palatul Culturii, cea de-a XVIII-a ediție a EUROINVENT – Expoziția Europeană a Creativității și Inovării.

Ajuns la 18 ani, EUROINVENT s-a consacrat ca eveniment de networking științific internațional dedicat cercetării, invențiilor și transferului de cunoaștere, reunind anual proiecte și rezultate științifice din mediul academic și de cercetare internațional.

Ediția din 2026 aduce contribuții din 45 de țări, invenții, proiecte și lucrări științifice incluse în secțiunile expoziționale și academice.

În cadrul evenimentului sunt înscrise 690 de proiecte în expoziția de invenții și inovații, 120 de lucrări științifice în conferința internațională ICIR EUROINVENT și 180 de volume în Salonul de Carte.

”Dincolo de cifre și statistici, EUROINVENT funcționează ca un spațiu de întâlnire între discipline, generații și culturi academice. Evenimentul s-a consolidat, de-a lungul anilor, ca o platformă internațională de vizibilitate pentru cercetarea aplicată și inovare, conectând mediul academic din România la rețele globale de excelență științifică și colaborare”, afirmă prof. univ. dr. habil. ing. Andrei Victor SANDU, cel care coordonează toate evenimentele desfășurate sub cupola EUROINVENT.

Eveniment premergător pe 25 mai 2026

Sub egida EUROINVENT, pe 25 mai 2026 va avea loc un eveniment dedicat creativității și dialogului interdisciplinar, care reunește domenii precum știința, arta și educația într-un cadru comun de prezentare și schimb de idei. În acest context, European Visual Art Exhibition va include lucrări de artă contemporană și expresie vizuală, ca parte a componentei interdisciplinare a evenimentului.

Program principal

Deschiderea oficială a EUROINVENT 2026 va avea loc pe 28 mai, la ora 11:00, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii din Iași, în prezența delegațiilor academice și a reprezentanților instituțiilor partenere din țară și din străinătate.

Pe parcursul celor trei zile, programul include expoziții, conferințe și sesiuni de prezentări științifice, precum și întâlniri între cercetători, inventatori și reprezentanți ai mediului academic și economic.

Evenimentul este susținut de IFIA – International Federation of Inventors’ Associations și WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations.

EUROINVENT este organizat de Asociația Forumul Inventatorilor Români și Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, prin Centrul Europe Direct Iași, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și alte instituții academice din țară și din străinătate.

Detalii: https://www.euroinvent.org/