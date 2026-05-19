Prima pagină » Știri » Prim plan » Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina

Tulcea: Alertă extremă pe fondul războiului din Ucraina

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 08:26

În această dimineață, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.05, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 02.57.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea. (Agerpres/Comunicat de presă – MApN)

