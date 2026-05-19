(INTERVIU/FOTO) Festival intercultural și activități inovatoare la Zilele Liceului Teoretic ”Ion Neculce” din Iași, școală pilot la nivel național. Marilena Bârsan, directorul instituției: „Îi așteptăm pe elevi și părinți nu doar cu porțile deschise, ci și cu inima deschisă.”

Publicat de andreeadaraban, 19 mai 2026, 11:29

Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași își deschide porțile timp de trei zile pentru viitorii elevi și părinții acestora, într-un eveniment dedicat Zilelor Școlii și aniversării a 77 de ani de existență a instituției. În perioada 20–22 mai, vizitatorii sunt invitați să descopere oferta educațională, proiectele inovatoare și activitățile desfășurate în cadrul uneia dintre școlile pilot la nivel național.

Directorul instituției, Marilena Bârsan, a vorbit, într-un interviu pentru Radio Iași, despre emoția și importanța acestui moment pentru întreaga comunitate școlară. ”Suntem foarte bucuroși și emoționați în această perioadă. În acest an facem 77 de ani de existență, existența fostei Școli Generale 21, fosta Școală Gimnazială ”Ion Neculce”, actualul Liceu Teoretic ”Ion Neculce”, a declarat aceasta.

Evenimentele debutează pe 20 mai cu o masă rotundă dedicată educației inovatoare și provocărilor din sistemul actual. La discuții vor participa reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai societății civile și profesori din alte unități de învățământ. ”Vom discuta despre ce înseamnă să pilotezi, despre ce înseamnă să ieși din cadrele tradiționale în procesul de educație”, a explicat directorul școlii, subliniind faptul că instituția se află deja la a treia etapă de pilotare educațională.

În zilele de 21 și 22 mai, activitățile vor fi dedicate elevilor și părinților interesați să descopere modul în care se desfășoară procesul educațional în școală. Vizitatorii vor putea participa la activități specifice „Săptămânii competențelor”, bazate pe învățarea prin proiecte, dar și la lecții desfășurate în sistem step-by-step. ”Cei care sunt interesați pot intra și urmări modul în care se derulează orele la clasa pregătitoare și la clasa întâi step-by-step”, a precizat Marilena Bârsan.

La nivel gimnazial, elevii vor participa la activități transdisciplinare și vizite în laboratoare, iar finalul săptămânii va aduce un festival al interculturalității, cu participarea unor copii din mai multe școli din județul Iași. ”Vor veni copii care reprezintă etnii diferite și care vor prezenta momente artistice specifice etniei din care fac parte”, a adăugat directoarea.

Programul de vizitare începe în fiecare dintre cele două zile, 21 și 22 mai, de la ora 09:00. ”Elevii, părinții și cei care sunt interesați să ne viziteze sunt așteptați cu porțile deschise și nu doar cu porțile deschise, ci cu inima deschisă de către noi”, a transmis directorul liceului.

În ceea ce privește oferta educațională pentru anul școlar viitor, liceul anunță că mai sunt locuri disponibile la clasa pregătitoare step-by-step. Instituția face parte și din programul național „Masă sănătoasă”, oferind elevilor masă caldă gratuită. ”Avem și cluburi în care copiii desfășoară activități nu doar cu specific cognitiv, ci și activități prin care sunt dezvoltate competențele socioemoționale”, a explicat Marilena Bârsan.

La nivel liceal, unitatea propune profilul uman – Științe sociale, într-un format special, bazat pe pilotarea noilor planuri-cadru. ”Suntem unul dintre puținele licee din zona Moldovei care pilotează aceste planuri-cadru în contextul pilotării strategice la nivel național”, a subliniat aceasta.

Totodată, la clasele primare și gimnaziale sunt aplicate, încă din 2021, metode alternative de predare și evaluare, a concluzionat directorul liceului.

Varianta audio a interviului:

(FOTO/ Marilena Bîrsan)