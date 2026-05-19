Suceava: Concurs Internațional de Interpretare Pianistică Bucovina Muzicală – Ediția a V-a, 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 12:20

Tineri pianiști din România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Marea Britanie sunt aşteptaţi să evolueze la cea de a V-a ediție a Concursului Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală”, ce va avea loc la Horodnic de Sus și Rădăuți, în perioada 22-24 mai 2026.

Juriul concursului este alcătuit din personalități de seamă ale muzicii clasice internaționale – prof. univ. dr. Verona Maier – Universitatea Națională de Muzică din București, președinta juriului, prof. Dana Ciocârlie – Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans (CNSMD) din Lyon (Franța), lect. univ. Cristina Marton-Argerich – Colegiul „Leopold Mozart” din cadrul Universității din Augsburg (Germania), conf. univ. dr. Lucian Gheju – Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. Elena Turea – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, prof. dr. Eugen Dumitrescu – Asociația Klavier ART, prof. dr. Corina Răducanu – Asociația Klavier ART și prof. Gabriela Stepan – președintă de onoare.

Deschiderea Concursului Internațional de Interpretare Pianistică Bucovina Muzicală va avea loc vineri, 22 mai 2026, ora 11, la Casa de Cultură „Sf. Ioan Gură de Aur” din Horodnic de Sus cu vernisarea expoziției „George Enescu, promotor al copiilor minune ai muzicii”, realizator dr. Adina Sibianu, prezentată de Muzeul Național „George Enescu” din București în anul aniversar „Enescu 145”, urmată de probe de concurs. Sâmbătă și duminică, la Casa de Cultură Rădăuți, vor avea loc probele de concurs în intervalul orar 10-18. Duminică, va avea loc Gala laureaților la ora 18, la Casa de Cultură Rădăuți. Valoarea totală a premiilor ediției 2026 este de 40,000 lei. Sponsorul principal al ediției a V-a a concursului „Bucovina Muzicală” este compania EGGER, care contribuie atât la organizarea evenimentului, cât și la recompensarea tinerilor pianiști. Începând cu ediția 2026, Concursul Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală” este membru al „Alink-Argerich Foundation”. Publicul are acces liber în cele 3 zile de competiție. Vă invităm să îi încurajați cu aplauze pe tinerii pianiști prezenți la ediția de anul acesta a Concursului Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală”!

Director concurs – Ovidiu FOCA

Director artistic – Corina RĂDUCANU

Organizatori: Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Rădăuți, Primăria Comunei Horodnic de Sus, Asociația Klavier ART

Parteneri: Alink-Argerich Foundation, Muzeul Național „George Enescu” București, Zada, Hotel Casa Vatră

Sponsor principal: Grupul EGGER