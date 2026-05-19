Iași: Zilele Revistei Convorbiri literare (21 – 23 mai 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 12:15

Ediția a XXX-a a Zilelor Revistei Convorbiri literare va avea loc în perioada 21-23 mai 2026. Acțiunea va debuta joi, 21 mai 2016, ora 17, la Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici”, cu simpozionul Trei decenii din actuala serie Convorbiri literare și treizeci de întâlniri ale revistei.

De asemenea, va fi prezentat filmul documentar: Treizeci de ani de Convorbiri literare, realizat de Rada Platon și de Mircea Platon. Ziua de vineri, 22 mai 2026, va debuta la ora 10.30, la Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici”, cu un colocviu important: Cărți și dezbateri privind programul susținut și afirmat de actuala serie Convorbiri literare. Vor fi prezentate cărțile: Convorbiri literare – povestea unei reviste (1867-2025), autor Cassian Maria Spiridon; A. Steuerman-Rodion, Iașul meu și oamenii săi, ediție îngrijită și cuvânt introductiv de Liviu Papuc; Convorbiri literare – Corpus de texte ilustrative, Despre românii din afară (1867-1917), ediție îngrijită de Marius Chelaru; Conservatorism, regionalism moldovenesc și alte mofturi din secolul XIX, autor Simion Alexandru Gavriș; Pentru școala clasică, antologie de texte alcătuită și îngrijită de Mircea Platon; Biblioteca Revistei Convorbiri literare – Antologie 2025. După amiază, la Primăria Municipiului Iași, Sala Vasile Pogor, de la ora 17,30, va fi difuzat filmul documentar Treizeci de ani de Convorbiri literare, după care va urma festivitatea de acordare a Premiilor anuale ale revistei, al Premiului Național „Iacob Negruzzi” pentru reviste literare și al Premiului Național „Titu Maiorescu” pentru critică literară.

Primul număr al revistei Convorbiri Literare a apărut la 1 martie 1867, la Iași, unde revista a funcționat până în 1886. Între 1886 și 1944 apare la București. Din 1895, Iacob Negruzzi predă conducerea unui comitet format din foști elevi ai lui Titu Maiorescu: Mihail Dragomirescu, Simion Mehedinți, P. P. Negulescu, Rădulescu-Motru. Printre colaboratori s-au numărat: Mihai Eminescu, care publică aici majoritatea poeziilor sale; Ion Creangă, care publică primele trei părți din` „Amintiri” și o serie de povești; Ion Luca Caragiale, care publică majoritatea comediilor sale; Ioan Slavici, care publică nuvele și povești; Vasile Alecsandri, George Coșbuc, Panait Cerna, Octavian Goga, Duiliu Zamfirescu, I. Al. Brătescu Voinești și alți scriitori reprezentativi ai vremii.

Noua serie a revistei „Convorbiri literare” apare din ianuarie 1996 la Iași, lunar, director fiind scriitorul Cassian Maria Spiridon. Din 1997 actuala redacție organizează „Zilele revistei Convorbiri literare”.